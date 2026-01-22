Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord
Wreszcie poznaliśmy nominacje do Oscarów 2026. Kto ma szansę zdobyć najpopularniejsze nagrody w branży filmowej? Kogo pominięto?
Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca 2026 r., w związku z czym od gali dzielą nas jeszcze niemal dwa miesiące. Od dziś możemy już jednak typować faworytów - w trakcie transmitowanego na żywo wydarzenia ogłoszono nominacje do Oscarów 2026. Wreszcie poznaliśmy filmy, twórców i aktorów, którzy mają szansę otrzymać najbardziej pożądane statuetki w Hollywood. Po raz pierwszy w historii jesteśmy też świadkami wyróżnień w dziedzinie castingu.
Gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej ma w tym roku dwóch potężnych faworytów, którzy prawdopodobnie zgarną najwięcej statuetek: „Wielkiego Marty’ego” z Timothée Chalametem, który zgarnął już Złoty Glob za tytułową rolę, oraz „Jedną bitwę po drugiej” z Leonardo DiCaprio. Mocnymi kandydatami są też „Wartość sentymentalna”, „Grzesznicy”, „Frankenstein” i „Hamnet”. Sprawdźmy, co i kogo jeszcze doceniła Akademia.
Oscary 2026 - nominacje
Najwięcej nominacji do tegorocznych Oscarów, bo aż 16 (sic!), zgarnęli „Grzesznicy”, pobijając tym samym historyczny rekord (do tej pory najwyższa liczba wynosiła 14).
Aktor w roli drugoplanowej
- Benicio del Toro, „Jedna bitwa po drugiej”
- Jacob Elordi, „Frankenstein”
- Delroy Lindo, „Grzesznicy”
- Sean Penn, „Jedna bitwa po drugiej”
- Stellan Skarsgard, „Wartość sentymentalna”
Kostiumy
- „Avatar 3”
- „Frankenstein”
- „Hamnet”
- „Wielki Marty”
- „Grzesznicy”
Charakteryzacja i fryzury
- Frankenstein
- Kokuho
- Grzesznicy
- The Smashing Mashine
- The Ugl Stepsister
Muzyka
- „Bugonia”
- „Frankenstein”
- „Hamnet”
- „Jedna bitwa po drugiej”
- „Grzesznicy”
Krótkometrażowy film aktorski
- „Butcher's Stain”
- „A Friend of Dorothy”
- „Jane Austen's Period Drama”
- „The Singers”
- „Two People Exchanging Saliva”
Krótkometrażowy film animowany
- „Butterfly”
- „Forevergreen”
- „The Girl Who Cried Pearls”
- „Retirement Plan”
- „The Three Sisters”
Scenariusz adaptowany
- Will Tracy, „Bugonia”
- Guillermo del Toro, „Frankenstein”
- Chloé Zhao i Maggie O'Farrell, „Hamnet”
- Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
- Clint Bentley i Greg Kweder, „Sny o pociągach”
Scenariusz oryginalny
Aktorka w roli drugoplanowej
- Elle Fanning, „Wartość sentymentalna”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, „Wartość sentymentalna”
- Amy Madigan, „Zniknięcia”
- Wunmi Musaku, „Grzesznicy”
- Teyana Taylor, „Jedna bitwa po drugiej”
Piosenka
- „Dear Me”, „Diane Warren: Relentless”
- „Golden”, „K-popowe łowczynie demonów”
- „I Lied to You”, „Grzesznicy”
- „Sweet Dreams of Joy”, „Viva Verdi!”
- „Train Dreams”, „Sny o pociągach”
Film dokumentalny
- „The Alabama Solution”
- „Come See Me in the Good Light”
- „Cutting Through Rocks”
- „Mr. Nobody Against Putin”
- „The Perfect Neighbor”
Dźwięk
- „F1: Film”
- „Frankenstein”
- „Jedna bitwa po drugiej”
- „Grzesznicy”
- „Sirât”
Film międzynarodowy
- „Tajny agent” (Brazylia)
- „To był zwykły przypadek” (Francja)
- „Sirât” (Hiszpania)
- „Wartość sentymentalna” (Norwegia)
- „Głos Hind Rajab” (Tunezja)
Film animowany
- „Arco”
- „Elio”
- „K-popowe łowczynie demonów”
- „Mała Amelia”
- „Zwierzogród 2”
Scenografia
- „Frankenstein”
- „Hamnet”
- „Wielki Marty”
- „Jedna bitwa po drugiej”
- „Grzesznicy”
Montaż
- „F1: Film”
- „Wielki Marty”
- „Jedna bitwa po drugiej”
- „Wartość sentymentalna”
- „Grzesznicy”
Casting
- „Hamnet”
- „Wielki Marty”
- „Jedna bitwa po drugiej”
- „The Secret Agent”
- „Grzesznicy”
Efekty specjalne
- „F1: Film”
- „Avata: Ogień i popiół”
- „Jurassic World: Odrodzenie”
- „Zaginiony autokar”
- „Grzesznicy”
Zdjęcia
- „Frankenstein”
- „Wielki Marty”
- „Jedna bitwa po drugiej”
- „Grzesznicy”
- „Sny o pociągach”
Aktor w roli pierwszoplanowej
- Timothée Chalamet, „Wielki Marty”
- Leonardo DiCaprio, „Jedna bitwa po drugiej”
- Ethan Hawke, „Blue Moon”
- Michael B. Jordan, „Grzesznicy”
- Wagner Moura, „Tajny agent”
Aktorka w roli pierwszoplanowej
- Jessie Buckley, „Hamnet”
- Rose Byrne, „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”
- Kate Hudson, „Song Sung Blue”
- Renate Reinsve, „Wartość sentymentalna”
- Emma Stone, „Bugonia”
Reżyseria
- Chloé Zhao, „Hamnet”
- Josh Safdie, „Wielki Marty”
- Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
- Joachim Trier, „Wartość sentymentalna”
- Ryan Coogler, „Grzesznicy”
Najlepszy film
Do przewidzenia: „Bugonia”, „Frankenstein”, „Hamnet”, „Tajny agent”, „Wielki Marty”, „Grzesznicy”, „Wartość sentymentalna”, „Sny o pociągach”. Wielkie zaskoczenie? „F1”...
