Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord

Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca 2026 r., w związku z czym od gali dzielą nas jeszcze niemal dwa miesiące. Od dziś możemy już jednak typować faworytów - w trakcie transmitowanego na żywo wydarzenia ogłoszono nominacje do Oscarów 2026. Wreszcie poznaliśmy filmy, twórców i aktorów, którzy mają szansę otrzymać najbardziej pożądane statuetki w Hollywood. Po raz pierwszy w historii jesteśmy też świadkami wyróżnień w dziedzinie castingu.



Gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej ma w tym roku dwóch potężnych faworytów, którzy prawdopodobnie zgarną najwięcej statuetek: „Wielkiego Marty’ego” z Timothée Chalametem, który zgarnął już Złoty Glob za tytułową rolę, oraz „Jedną bitwę po drugiej” z Leonardo DiCaprio. Mocnymi kandydatami są też „Wartość sentymentalna”, „Grzesznicy”, „Frankenstein” i „Hamnet”. Sprawdźmy, co i kogo jeszcze doceniła Akademia.

Oscary 2026 - nominacje

Najwięcej nominacji do tegorocznych Oscarów, bo aż 16 (sic!), zgarnęli „Grzesznicy”, pobijając tym samym historyczny rekord (do tej pory najwyższa liczba wynosiła 14).

Aktor w roli drugoplanowej

Benicio del Toro, „Jedna bitwa po drugiej”

Jacob Elordi, „Frankenstein”

Delroy Lindo, „Grzesznicy”

Sean Penn, „Jedna bitwa po drugiej”

Stellan Skarsgard, „Wartość sentymentalna”

Kostiumy

„Avatar 3”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Grzesznicy”

Charakteryzacja i fryzury

Frankenstein

Kokuho

Grzesznicy

The Smashing Mashine

The Ugl Stepsister

Muzyka

„Bugonia”

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

Krótkometrażowy film aktorski

„Butcher's Stain”

„A Friend of Dorothy”

„Jane Austen's Period Drama”

„The Singers”

„Two People Exchanging Saliva”

Krótkometrażowy film animowany

„Butterfly”

„Forevergreen”

„The Girl Who Cried Pearls”

„Retirement Plan”

„The Three Sisters”

Scenariusz adaptowany

Will Tracy, „Bugonia”

Guillermo del Toro, „Frankenstein”

Chloé Zhao i Maggie O'Farrell, „Hamnet”

Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”

Clint Bentley i Greg Kweder, „Sny o pociągach”

Scenariusz oryginalny

Aktorka w roli drugoplanowej

Elle Fanning, „Wartość sentymentalna”

Inga Ibsdotter Lilleaas, „Wartość sentymentalna”

Amy Madigan, „Zniknięcia”

Wunmi Musaku, „Grzesznicy”

Teyana Taylor, „Jedna bitwa po drugiej”

Piosenka

„Dear Me”, „Diane Warren: Relentless”

„Golden”, „K-popowe łowczynie demonów”

„I Lied to You”, „Grzesznicy”

„Sweet Dreams of Joy”, „Viva Verdi!”

„Train Dreams”, „Sny o pociągach”

Film dokumentalny

„The Alabama Solution”

„Come See Me in the Good Light”

„Cutting Through Rocks”

„Mr. Nobody Against Putin”

„The Perfect Neighbor”

Dźwięk

„F1: Film”

„Frankenstein”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

„Sirât”

Film międzynarodowy

„Tajny agent” (Brazylia)

„To był zwykły przypadek” (Francja)

„Sirât” (Hiszpania)

„Wartość sentymentalna” (Norwegia)

„Głos Hind Rajab” (Tunezja)

Film animowany

„Arco”

„Elio”

„K-popowe łowczynie demonów”

„Mała Amelia”

„Zwierzogród 2”

Scenografia

„Frankenstein”

„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

Montaż

„F1: Film”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Wartość sentymentalna”

„Grzesznicy”

Casting

„Hamnet”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„The Secret Agent”

„Grzesznicy”

Efekty specjalne

„F1: Film”

„Avata: Ogień i popiół”

„Jurassic World: Odrodzenie”

„Zaginiony autokar”

„Grzesznicy”

Zdjęcia

„Frankenstein”

„Wielki Marty”

„Jedna bitwa po drugiej”

„Grzesznicy”

„Sny o pociągach”

Aktor w roli pierwszoplanowej

Timothée Chalamet, „Wielki Marty”

Leonardo DiCaprio, „Jedna bitwa po drugiej”

Ethan Hawke, „Blue Moon”

Michael B. Jordan, „Grzesznicy”

Wagner Moura, „Tajny agent”

Aktorka w roli pierwszoplanowej

Jessie Buckley, „Hamnet”

Rose Byrne, „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”

Kate Hudson, „Song Sung Blue”

Renate Reinsve, „Wartość sentymentalna”

Emma Stone, „Bugonia”

Reżyseria

Chloé Zhao, „Hamnet”

Josh Safdie, „Wielki Marty”

Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”

Joachim Trier, „Wartość sentymentalna”

Ryan Coogler, „Grzesznicy”

Najlepszy film

Do przewidzenia: „Bugonia”, „Frankenstein”, „Hamnet”, „Tajny agent”, „Wielki Marty”, „Grzesznicy”, „Wartość sentymentalna”, „Sny o pociągach”. Wielkie zaskoczenie? „F1”...

Michał Jarecki 22.01.2026 14:41

