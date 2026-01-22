REKLAMA
Oscary 2026: nominacje. Padł historyczny rekord

Wreszcie poznaliśmy nominacje do Oscarów 2026. Kto ma szansę zdobyć najpopularniejsze nagrody w branży filmowej? Kogo pominięto?

Michał Jarecki
oscary 2026 nominacje
Oscary 2026 zostaną przyznane w nocy z 15 na 16 marca 2026 r., w związku z czym od gali dzielą nas jeszcze niemal dwa miesiące. Od dziś możemy już jednak typować faworytów - w trakcie transmitowanego na żywo wydarzenia ogłoszono nominacje do Oscarów 2026. Wreszcie poznaliśmy filmy, twórców i aktorów, którzy mają szansę otrzymać najbardziej pożądane statuetki w Hollywood. Po raz pierwszy w historii jesteśmy też świadkami wyróżnień w dziedzinie castingu.

Gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej ma w tym roku dwóch potężnych faworytów, którzy prawdopodobnie zgarną najwięcej statuetek: „Wielkiego Marty’ego” z Timothée Chalametem, który zgarnął już Złoty Glob za tytułową rolę, oraz „Jedną bitwę po drugiej” z Leonardo DiCaprio. Mocnymi kandydatami są też „Wartość sentymentalna”, „Grzesznicy”, „Frankenstein” i „Hamnet”. Sprawdźmy, co i kogo jeszcze doceniła Akademia.

Oscary 2026 - nominacje

Najwięcej nominacji do tegorocznych Oscarów, bo aż 16 (sic!), zgarnęli „Grzesznicy”, pobijając tym samym historyczny rekord (do tej pory najwyższa liczba wynosiła 14).

Aktor w roli drugoplanowej

  • Benicio del Toro, „Jedna bitwa po drugiej”
  • Jacob Elordi, „Frankenstein”
  • Delroy Lindo, „Grzesznicy”
  • Sean Penn, „Jedna bitwa po drugiej”
  • Stellan Skarsgard, „Wartość sentymentalna”

Kostiumy

  • „Avatar 3”
  • „Frankenstein”
  • „Hamnet”
  • „Wielki Marty”
  • „Grzesznicy”

Charakteryzacja i fryzury

  • Frankenstein
  • Kokuho
  • Grzesznicy
  • The Smashing Mashine
  • The Ugl Stepsister

Muzyka

  • „Bugonia”
  • „Frankenstein”
  • „Hamnet”
  • „Jedna bitwa po drugiej”
  • „Grzesznicy”

Krótkometrażowy film aktorski

  • „Butcher's Stain”
  • „A Friend of Dorothy”
  • „Jane Austen's Period Drama”
  • „The Singers”
  • „Two People Exchanging Saliva”

Krótkometrażowy film animowany

  • „Butterfly”
  • „Forevergreen”
  • „The Girl Who Cried Pearls”
  • „Retirement Plan”
  • „The Three Sisters”

Scenariusz adaptowany

  • Will Tracy, „Bugonia”
  • Guillermo del Toro, „Frankenstein”
  • Chloé Zhao i Maggie O'Farrell, „Hamnet”
  • Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
  • Clint Bentley i Greg Kweder, „Sny o pociągach”

Scenariusz oryginalny

Aktorka w roli drugoplanowej

  • Elle Fanning, „Wartość sentymentalna”
  • Inga Ibsdotter Lilleaas, „Wartość sentymentalna”
  • Amy Madigan, „Zniknięcia”
  • Wunmi Musaku, „Grzesznicy”
  • Teyana Taylor, „Jedna bitwa po drugiej”

Piosenka

  • „Dear Me”, „Diane Warren: Relentless”
  • „Golden”, „K-popowe łowczynie demonów”
  • „I Lied to You”, „Grzesznicy”
  • „Sweet Dreams of Joy”, „Viva Verdi!”
  • „Train Dreams”, „Sny o pociągach”

Film dokumentalny

  • „The Alabama Solution”
  • „Come See Me in the Good Light”
  • „Cutting Through Rocks”
  • „Mr. Nobody Against Putin”
  • „The Perfect Neighbor”

Dźwięk

  • „F1: Film”
  • „Frankenstein”
  • „Jedna bitwa po drugiej”
  • „Grzesznicy”
  • „Sirât”

Film międzynarodowy

  • „Tajny agent” (Brazylia)
  • „To był zwykły przypadek” (Francja)
  • „Sirât” (Hiszpania)
  • „Wartość sentymentalna” (Norwegia)
  • „Głos Hind Rajab” (Tunezja)

Film animowany

  • „Arco”
  • „Elio”
  • „K-popowe łowczynie demonów”
  • „Mała Amelia”
  • „Zwierzogród 2”

Scenografia

  • „Frankenstein”
  • „Hamnet”
  • „Wielki Marty”
  • „Jedna bitwa po drugiej”
  • „Grzesznicy”

Montaż

  • „F1: Film”
  • „Wielki Marty”
  • „Jedna bitwa po drugiej”
  • „Wartość sentymentalna”
  • „Grzesznicy”

Casting

  • „Hamnet”
  • „Wielki Marty”
  • „Jedna bitwa po drugiej”
  • „The Secret Agent”
  • „Grzesznicy”

Efekty specjalne

  • „F1: Film”
  • „Avata: Ogień i popiół”
  • „Jurassic World: Odrodzenie”
  • „Zaginiony autokar”
  • „Grzesznicy”

Zdjęcia

  • „Frankenstein”
  • „Wielki Marty”
  • „Jedna bitwa po drugiej”
  • „Grzesznicy”
  • „Sny o pociągach”

Aktor w roli pierwszoplanowej

  • Timothée Chalamet, „Wielki Marty”
  • Leonardo DiCaprio, „Jedna bitwa po drugiej”
  • Ethan Hawke, „Blue Moon”
  • Michael B. Jordan, „Grzesznicy”
  • Wagner Moura, „Tajny agent”

Aktorka w roli pierwszoplanowej

  • Jessie Buckley, „Hamnet”
  • Rose Byrne, „Kopnęłabym cię, gdybym mogła”
  • Kate Hudson, „Song Sung Blue”
  • Renate Reinsve, „Wartość sentymentalna”
  • Emma Stone, „Bugonia”

Reżyseria

  • Chloé Zhao, „Hamnet”
  • Josh Safdie, „Wielki Marty”
  • Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”
  • Joachim Trier, „Wartość sentymentalna”
  • Ryan Coogler, „Grzesznicy”

Najlepszy film

Do przewidzenia: „Bugonia”, „Frankenstein”, „Hamnet”, „Tajny agent”, „Wielki Marty”, „Grzesznicy”, „Wartość sentymentalna”, „Sny o pociągach”. Wielkie zaskoczenie? „F1”...

22.01.2026
