Nowa kategoria na Oscarach. Czekano na nią ponad 20 lat

Świat pędzi do przodu, również pod względem produkcji filmowych, więc nic dziwnego, że Oscary muszą za nim nadążyć. Amerykańska Akademia FIlmowa nie boi się zmian, choć trzeba przyznać, że od ostatniej modyfikacji minęło sporo czasu - najnowsza miała ona miejsce w 2001 r., kiedy Akademia zadecydowała o wprowadzeniu kategorii dedykowanej najlepszym pełnometrażowym filmom animowanym. Mówi się także o dodaniu kategorii kaskaderskiej, o czym w zeszłym roku wspominał Chad Stahelski, reżyser filmu "John Wick 4", twierdząc, że cieszy się to poparciem w Hollywood. Tym razem to jednak nie kaskaderzy będą świętować nową kategorię, a osoby, które są odpowiedzialne za casting do filmu.