Kto odpowiada za porażkę "Chłopów" na Oscarach 2024? Twórcy mówią o "kampanii hejtu"

Kiedy "Chłopi" zostali zgłoszeni do Oscara we wszystkich możliwych kategoriach, mówiło się, że może być to triumf polskiego kina. Film w reżyserii DK i Hugh Welchmanów miał największą szansę na to, by zostać wymienionym obok innych produkcji w kategorii Najlepszy długometrażowy film animowany. Nadzieje związane z polską produkcją prysły w dniu ogłoszenia nominowanych - okazało się, że adaptacja powieści Władysława Stanisława Reymonta nie powalczy w żadnej z kategorii.