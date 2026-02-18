Światłowód do VOD. Jaki wybrać i ile to właściwie kosztuje?

Ładowanie...

Nie ma nic gorszego niż odpalenie wieczorem ulubionego filmu lub serialu po ciężkim dniu, które przeradza się w nieustające problemy ze zrywającym połączeniem internetowym. Wynikająca z nich fatalna jakość obrazu lub, co gorsza, pauzy z powodu komunikatów o buforowaniu materiału wideo, mogą naprawdę popsuć dzień. Na szczęście jest na to rozwiązanie: porządne stałe łącze.

Osoby, które korzystają z internetu dostarczanego drogą bezprzewodową lub za pomocą miedzianych kabli, narażone są na to, że jakość połączenia nie będzie zadowalająca. Do tego jeśli router, którego używamy, ma już swoje lata, to również on może być wąskim gardłem. Przesiadając się na nowoczesny światłowód rozwiązujemy oba te problemy jednocześnie.

REKLAMA

Warto przy tym dodać, że jeśli szukamy internetu przede wszystkim do oglądania filmów i seriali z serwisów VOD, to nie potrzebujemy łącza o wyśrubowanych parametrach pod kątem przepustowości. Nie musimy przepłacać za drogie pakiety - strumień wideo w 4K w świetnej jakości to zwykle od 25 do 50 Mb/s; ba, nawet do strumieniowania 8K (!) w 60 kl./sek. (!!) wystarczyłoby 200 Mb/s.

Tylko którego dostawcę usług wybrać, jeśli rozglądamy się za światłowodem? Sprawdziliśmy oferty sześciu wybranych operatorów dostarczających internet stacjonarny w Polsce, którymi są Netia, Orange, Play, Plus, Vectra i T-Mobile. Porównaliśmy je pod kątem bazowych cen, ale zwróciliśmy też uwagę na unikalne korzyści, jakie zyskujemy w ramach konkretnej oferty.

1. Plus: 40 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

Bardzo atrakcyjną ofertę na światłowód do oglądania wideo na żądanie ma Grupa Polsat Plus, której częścią jest operator sieci Plus. W przypadku tego dostawcy usług pakiet Plus Oferta S zapewnia nam łącze PON, HFC lub ETTH, w zależności od lokalizacji, o przepustowości do 300 Mb/s za 40 zł/mies. po uwzględnieniu rabatów za e-fakturę i zgody marketingowe.

Plus: 40 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

Oczywiście jeśli internetu używamy nie tylko do VOD, ale też do pobierania dużych ilości danych, w tym np. gier, to można zdecydować się na wyższy pakiet. Plus Oferta M to światłowód o przepustowości do 600 Mb/s w cenie 60 zł/mies. z rabatami, a Plus Oferta L to łącze światłowodowe rozpędzające się do 1 Gb/s w cenie 90 zł/mies. z rabatami Więcej informacji jest w witrynie www Plusa.

W przypadku sieci Plus umowę podpisujemy na dwa lata, a ceny po przejściu na czas nieokreślony rzecz jasna rosną, ale jedynie o 5 zł/mies. Niezależnie od wybranej przepustowości może pojawić się konieczność dopłaty w wysokości 20 zł/mies., co zależy od typu infrastruktury i zabudowy. Opłata aktywacyjna jest z kolei jednorazowa i wynosi w tym przypadku 60 zł. Warto jednak pamiętać, że dokupując inne usługi obniża się koszt aktywacji o połowę oraz… obniża sumaryczny koszt.

Tak wygląda przykładowy pakiet łączący internet i inne usługi w sieci Plus

Jeśli wraz z internetem wykupimy inne usługi od Plusa możemy dodatkowo zaoszczędzić. Światłowód do 600 Mb/s, telewizję z 85 kanałami, internet mobilny 5G z 600 GB transferu i kartę SIM do telefonu z paczką 180 GB (3x tyle co normalnie!) dostaniemy za 140 zł/mies. z rabatami, o 80 zł mniej niż kosztują te usługi osobno. Do tego możemy dokupić usługi VOD, 2 za 40 lub 4 z 80 zł miesięcznie, z tej listy:

Disney+

HBO Max

SkyShowtime

Polsat Box Go Premium

Polsat Box Go Sport

Oczywiście na czas trwania umowy otrzymujemy od operatora router z modemem, który pozwoli podpiąć do szybkiego internetu domowe sprzęty takie jak smartfony, komputer, konsole, czytniki e-booków itd. Dodatkowym profitem, na jaki możemy liczyć w przypadku oferty Plusa jest wliczony w cenę internet mobilny 5G. Na karcie SIM idealnej np. do tabletu mamy pakiet 5 GB odnawiany co miesiąc.

2. Netia: 48,16 zł/mies. za światłowód do 600 Mb/s

Innym dostawcą usługi internetu stacjonarnego w Polsce jest Netia. W tym przypadku oferty zaczynają się co prawda od 600 Mb/s, ale za to cena jest niezwykle atrakcyjna, bo wynosi 55 zł/mies. po rabatach. Co jednak istotne, średnio miesięcznie internet kosztuje nas jedynie 48,16 zł, bo przez pierwsze pół roku nie płacimy abonamentu w ogóle.

Netia: 48,16 zł/mies. za światłowód do 600 Mb/s

Do tego Netia ma w ofercie również łącze o przepustowości do 2 Gb/s, a abonament miesięczny kosztuje 80 zł. Również i tu pierwsze pół roku jest gratis, co obniża średnią opłatę miesięczną do poziomu 60 zł, a w obu przypadkach mamy w zestawie router, a po dwóch latach ceny rośną o 10 zł. Dostępne są też pakiety z telewizją i serwisami VOD, szerzej opisane jest na stronie Netii.

3. T-Mobile: 48,75 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

W przypadku T-Mobile mamy dostępny internet rozpędzający się do 300 Mb/s. Internet światłowodowy Standard kosztuje 65 zł miesięcznie z rabatami. Ze względu na fakt, iż opłaty przez pierwsze pół roku nie są pobierane, średnia cena jest na poziomie 48,75 zł/mies. w przypadku umowy na dwa lata.

Wyższy pakiet, Internet światłowodowy Extra, to łącze do 900 Mb/s za 85 zł/mies. Ze względu na fakt, iż przez pierwsze pół roku ta kwota wynosi 20 zł/mies., obniża to średnią cenę do poziomu 68,75 zł/mies. Więcej informacji o ofercie oraz możliwości łączenia jej z abonamentem na telefon jest na stronie T-Mobile.

T-Mobile: 48,75 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

Operator w celu poznania dokładnych szczegółów oferty zachęca do przejrzenia regulaminu lub rozmowy z konsultantem, ale podaje, że router jest w pakiecie, a za instalację nie płacimy. Należy jednak zwrócić uwagę na rosnące ceny po dwóch latach - za telefon zapłacimy o 10 zł więcej, a za internet - o 55 zł więcej.

4. Vectra: 57,16 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

Vectra również oferuje światłowód do 300 Mb/s, a ceny zaczynają się od startują od 59,99 zł/mies. z rabatami. Umowę w tym przypadku podpisuje się na nietypowe 23 miesiące, a opłaty nie są pobierane za pierwsze trzy miesiące. Za takie łącze płacimy tym samym średnio co miesiąc 52,17 zł, aczkolwiek… trzeba doliczyć do tego 4,99 zł za użyczenie routera. Daje to sumarycznie koszt rzędu 57,16 zł. Na tym jednak oferta tego dostawcy usług się nie kończy.

Internet światłowodowy Vectra do 600 Mb/s to wydatek 74,99 zł/mies. z rabatami, a do 1 Gb/s - 89,99 zł/mies. W obu przypadkach trzeba doliczyć 4,99 zł za router, ale mamy 6 miesięcy gratis w umowie na 23 miesiące, więc średnie opłaty to odpowiednio 58,11 zł i 126,74 zł. Niezależnie od pakietu aktywacja to 9,99 zł. No i dostajemy telewizję, 37 kanałów, aczkolwiek dekoder - tylko w najdroższym. Więcej informacji można znaleźć na stronie Vectry.

Vectra: od 57,16 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

5. Play: 65 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

W przypadku sieci Play oferta na stałe łącze również zaczyna się od 300 Mb/s. Cena wynosi 70 zł/mies. z rabatami, ale w umowie na dwa lata przez pierwsze dwa miesiące płacimy jedynie 10 zł/mies. Obniża to koszt tego bazowego internetu światłowodowego od fioletowej sieci do 65 zł/mies.

Zdarzają się jednak promocje, jak ta z okazji Walentynek. Sieć w jej ramach oferuje światłowód o przepustowości do 600 Mb/s za 55 zł/mies. z jednym miesiącem gratis. Obniża to tym samym średnią cenę do poziomu 52,71 zł/mies. Rzecz jasna jak tylko promocja się skończy, ceny za ten pakiet będą wyższe.

I tu dostępne są również wyższe pakiety w dwuletnich umowach. Internet do 1 Gb/s dostępny jest za 95 zł/mies. i mamy tu pół roku gratis (średnia cena za mies. 73,75 zł). Światłowód do 8 Gb/s kosztuje z kolei 135 zł/mies. i dostajemy rok gratis (średnia cena za mies. 72,50 zł). Więcej informacji jest na stronie Play.

Play: 65 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

W przypadku dwóch ostatnich pakietów mamy też streaming Amazon Prime bez opłat. Możemy zdecydować się przy tym na inne usługi, dodatkowo płatne. Abonenci sieci Play z abonamentem telefonicznym na kwotę powyżej 25 zł/mies. mogą liczyć na zniżkę w wysokości 10 zł/mies. pod warunkiem dalszej opłacania numeru.

Niezależnie od pakietu, sieć udostępnia router, aczkolwiek trzeba pamiętać o opłacie aktywacyjnej - w tym przypadku to 50 zł (a w dwuletniej umowie ten koszt rozłożyłby się miesięcznie na kwotę 2,08 zł). Wraz ze światłowodowem w ramach usługi Play Now otrzymujemy też 66 kanałów telewizyjnych.

Ceny po wygaśnięciu pierwotnej umowy rosną i to dość znacząco. Po przejściu na umowę bezterminową po dwóch latach cena za światłowód w Play będzie wyższa o 30 zł w porównaniu do tego, ile klient płacił wcześniej. A to nie koniec - po każdym kolejnym roku ceny będą rosły o kolejne 5 zł/mies.

Orange: 65,01 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

6. Orange: 65,01 zł/mies. za światłowód do 300 Mb/s

Orange jest kolejnym dostawcą usług światłowodowych w Polsce. Również i tutaj mamy dostęp do kilku pakietów internetu stacjonarnego. Ceny u pomarańczowego telekomu zaczynają się od 65,01 zł/mies. z rabatami w dwuletniej umowie na łącze zapewniające przepustowość do 300 Mb/s.

Są też wyższe pakiety, w tym za 75,01 zł/mies. za łącze do 600 Mb/s. Tutaj w ramach promocji przez cztery pierwsze miesiące nie płacimy. Biorąc pod uwagę cały czas dwuletniej trwania umowy z Orange, za dostęp do samego internetu na miesiąc płacimy de facto średnio 62,58 zł. Pełny cennik jest na www Orange.

W ofercie znajdziemy również internet stacjonarny do 1 Gb/s w cenie 85,01 zł/mies., z 4 miesiącami gratis (średnia cena: 70,84 zł) oraz 2 Gb/s i 8 Gb/s z brakiem opłat przez pół roku w cenach odpowiednio 95,01 zł/mies. i 160 zł/mies.(czyli średnio miesięcznie zapłacimy za te pakiety 71,26 zł / 120 zł).

Router od Orange dodawany jest w zestawie. Orange proponuje również dokupienie telewizji z pakietem 209 kanałów za dodatkowe 35 zł/mies. Nie podaje natomiast, o ile dokładnie wzrośnie opłata miesięczna po umowy przejściu na czas nieokreślony - ale widnieje informacja, że cena może być wyższa.

No to jaki światłowód jest najlepszy?

Wybór łącza determinuje przede wszystkim to, którzy operatorzy świadczą usługi w naszej lokalizacji. Na szczęście ich dostawcy pozwalają sprawdzić, czy instalacja jest możliwa, na swoich stronach internetowych. Poszukiwanie odpowiednio łącza warto zacząć od ustalenia dostępności.

Jeśli tak, to możemy zacząć analizować oferty w poszukiwaniu tej najbardziej atrakcyjnej na tani światłowód. W kontekście usługi typu VOD mówimy zaś o takim do 300 Mb/s, który będzie więcej niż wystarczający do strumieniowania materiałów w najwyższej możliwej rozdzielczości i jakości.

Warto jedynie zwrócić uwagę, iż podane ceny dotyczą standardowych lokalizacji montażu stałego łącza. Może się okazać, iż w konkretnym mieszkaniu, tudzież domu, operator będzie życzył sobie wyższą kwotę ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac lub dzierżawę infrastruktury od firmy trzeciej.

REKLAMA

Opłaty aktywacyjne również warto brać pod uwagę podczas porównywania ofert, aczkolwiek na szczęście są one jednorazowe. Zdecydowanie warto jednak sprawdzić, co z podnoszeniem cen po zakończeniu umowy - bo czasem podwyżki są jedynie symboliczne, a w innych mogą wynosić tyle, ile np. dostęp do streamingu!

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Piotr Grabiec 18.02.2026 10:28

Ładowanie...