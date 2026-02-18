Daniel Radcliffe mówi wprost: trzeba chronić aktorów z serialu Harry Potter

Ładowanie...

W dniu premiery filmu "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" w 2001 roku Daniel Radcliffe miał 12 lat. Teraz, gdy aktor jest już ćwierć wieku starszy, zupełnie inaczej patrzy on nie tylko na swoją rolę młodego czarodzieja, ale również na to, jak postrzegani są aktorzy z serialu "Harry Potter" od HBO. Niedawno udzielił on interesującego wywiadu właśnie na ten temat, apelując do mediów w bardzo konkretnej sprawie.

Daniel Radcliffe mówi, jak chronić młodych aktorów z serialu Harry Potter

Kiedy ujawniono, kto wygrał casting na role Harry'ego, Rona i Hermiony, wiadomym było, że życie nowych odtwórców ról czarodziejów - Dominica McLaughlina, Arabelli Stanton i Alastaira Stouta - zmieni się diametralnie. Pojawiły się głosy, że trzeba chronić ich przed hejtem - wchodząc do tak rozległego i popularnego uniwersum, mogą bowiem być porównywani do aktorów, którzy wystąpili w oryginalnej serii.

Na ten temat w wywiadzie dla serwisu ScreenRant wypowiedział się właśnie Radcliffe, który zaapelował do mediów:

Kiedy te dzieciaki dostały role, w internecie, na całym świecie, pojawiło się mnóstwo głosów, że musimy się nimi opiekować. A ja pomyślałem: "Jeśli macie to na myśli, jeśli wszyscy naprawdę macie to na myśli, to jedną z rzeczy, którą możecie dla mnie zrobić, to nie pytać o nas: mnie, Emmę, Ruperta cały czas" - podkreślił, wymieniając odtwórców ról Hermiony i Rona w oryginalnej serii.

Radcliffe dodał:

Nie chciałbym być jakimś dziwacznym widmem w życiu tych dzieci i po prostu pozwolić im żyć dalej. Bo to będzie coś nowego, coś innego. Jestem pewien, że Dominic będzie lepszy ode mnie. Ja uczyłem się w miarę postępów.

Aktor podkreślił, że doradziłby również młodym aktorom poleganie na ekipie filmowej, bo to właśnie ona ma największy wpływ na początkujących odtwórców danej roli. Sprostował przy okazji przekonanie, jakoby najmniej doświadczeni członkowie obsady byli wychowani na planie przez największych brytyjskich aktorów:

Myślę, że każdy wyobraża sobie, że zostaliśmy wychowani na planie przez najlepszych brytyjskich aktorów i dlatego wszyscy wyszliśmy na tym dobrze. Pomyślałem sobie: "Ludzie, najlepsi brytyjscy aktorzy byli wokół nas przez jakieś 2 tygodnie podczas 10 miesięcy zdjęć. Byli niesamowici, oczywiście, ale Maggie Smith nie przychodziła do mnie, żeby dawać mi rady, jak dorosnąć. To nie było zresztą ich zadanie. Z niektórymi dorosłymi trochę się zaprzyjaźniłem, ale ludzie, z którymi byliśmy naprawdę blisko, to ekipa.

Aktor przywołał sytuację, kiedy po śmierci Johna Hurta, odtwórcy roli Ollivandera, prasa prosiła go o komentarz. Radcliffe, który spędził z aktorem 2 dni podczas 10 lat zdjęć do filmów, odpowiadał wówczas, że dziennikarze powinni zapytać ludzi, z którymi Hurt był naprawdę blisko. Tymczasem osobą, która miała większy wpływ na życie zawodowe Radcliffe'a w tamtym czasie, był młody asystent reżysera Jamie Christopher, który zmarł w 2023 roku. "To właśnie ludzie z ekipy stali się moimi najlepszymi przyjaciółmi" - podsumował.

Premiera 1. sezonu serialu "Harry Potter" od HBO zaplanowana jest na początek 2027 roku.

