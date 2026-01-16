Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?

Ładowanie...

"Ostatni wiking" to film, który na ekrany kin wszedł w 2025 roku. Impulsywny Anker (Nikolaj Lie Kaas) wychodzi z więzienia po 14 latach - był w nim osadzony za rabunek. Nie zapomniał o swojej przeszłości - próbuje odnaleźć ukradzione pieniądze. Jedyną osobą, która zna ich położenie, jest jego brat, Manfred (Mads Mikkelsen). Gdzie jest haczyk? U Manfreda rozwinęła się choroba umysłowa, która sprawia, że mężczyzna przedstawia się jako John Lennon. Mężczyźni wyruszają w podróż śladem zaginionych pieniędzy, przy okazji pochylając się nad własnymi, braterskimi relacjami.

REKLAMA

Gdzie obejrzeć Ostatniego wikinga? Nowy film z Madsem Mikkelsenem dostępny w VOD.

"Ostatni wiking" zawitał na wielki ekran jesienią ubiegłego roku i spotkał się z pozytywnymi opiniami - zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Pierwsi na serwisie Rotten Tomatoes przyznali filmowi średnią ocenę 94%, zaś drudzy, również łaskawi - 82%. Jednym z głównych obiektów pochwał wobec "Ostatniego wikinga" była oczywiście znakomita kreacja aktorska Madsa Mikkelsena. W obsadzie znaleźli się również m.in. Nikolaj Lie Kaas ("Zieloni rzeźnicy", "Frankenstein"), Sofie Grabol ("Forbrydelsen") i Soren Malling ("Bękart").

Do niedawna trzeba było czekać na możliwość legalnego obejrzenia filmu Andersa Thomasa Jensena w domu, ale teraz jest to możliwe. Produkcja ta bowiem jest dostępna za sprawą usługi VOD.

Oto wykaz serwisów wraz z cenami:

Prime Video (kupno - 39,99 zł)

Rakuten (kupno - 34,90 zł)

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o filmach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 16.01.2026 13:00

Ładowanie...