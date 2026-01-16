REKLAMA
Ostatni wiking w VOD. Gdzie obejrzeć film z Madsem Mikkelsenem?

Nie od dziś wiadomo, że Mads Mikkelsen potrafi zagrać wszystko i wszystkich. Najnowszy film z jego udziałem, "Ostatni wiking", można już zobaczyć za pomocą usługi VOD. Sprawdzamy, gdzie go obejrzeć.

Adam Kudyba
ostatni wiking film vod gdzie obejrzec
"Ostatni wiking" to film, który na ekrany kin wszedł w 2025 roku. Impulsywny Anker (Nikolaj Lie Kaas) wychodzi z więzienia po 14 latach - był w nim osadzony za rabunek. Nie zapomniał o swojej przeszłości - próbuje odnaleźć ukradzione pieniądze. Jedyną osobą, która zna ich położenie, jest jego brat, Manfred (Mads Mikkelsen). Gdzie jest haczyk? U Manfreda rozwinęła się choroba umysłowa, która sprawia, że mężczyzna przedstawia się jako John Lennon. Mężczyźni wyruszają w podróż śladem zaginionych pieniędzy, przy okazji pochylając się nad własnymi, braterskimi relacjami.

Gdzie obejrzeć Ostatniego wikinga? Nowy film z Madsem Mikkelsenem dostępny w VOD.

"Ostatni wiking" zawitał na wielki ekran jesienią ubiegłego roku i spotkał się z pozytywnymi opiniami - zarówno ze strony krytyków, jak i widzów. Pierwsi na serwisie Rotten Tomatoes przyznali filmowi średnią ocenę 94%, zaś drudzy, również łaskawi - 82%. Jednym z głównych obiektów pochwał wobec "Ostatniego wikinga" była oczywiście znakomita kreacja aktorska Madsa Mikkelsena. W obsadzie znaleźli się również m.in. Nikolaj Lie Kaas ("Zieloni rzeźnicy", "Frankenstein"), Sofie Grabol ("Forbrydelsen") i Soren Malling ("Bękart").

Do niedawna trzeba było czekać na możliwość legalnego obejrzenia filmu Andersa Thomasa Jensena w domu, ale teraz jest to możliwe. Produkcja ta bowiem jest dostępna za sprawą usługi VOD.

Oto wykaz serwisów wraz z cenami:

  • Prime Video (kupno - 39,99 zł)
  • Rakuten (kupno - 34,90 zł)
