Star Wars dostaną nową trylogię. Kennedy potwierdza i odchodzi z pracy

To już pewne. Lucasfilm planuje nową trylogię „Gwiezdnych wojen”, za którą będzie odpowiadał Simon Kinberg. Okazuje się, że projekt dawno wyszedł poza „burzę mózgów” i wkroczył w etap poważnych prac nad historią. Zgodnie ze słowami Kennedy, które padły w jej pożegnalnym wywiadzie, wersja scenariusza, którą otrzymał Lucasfilm zeszłego lata, nie była jeszcze kompletna i satysfakcjonująca - później jednak nastąpił istotny kreatywny zwrot akcji:

On teraz pracuje. Napisał coś, co czytaliśmy w sierpniu, i było to bardzo dobre, ale nie wystarczająco. W zasadzie wywróciliśmy tę historię do góry nogami, a potem poświęciliśmy mnóstwo czasu na przeróbki, który zakończyły się jakieś cztery tygodnie temu. I to jest bardzo szczegółowo opracowane, coś około 70 stron. Oczekuje się, że w marcu odda nową wersję.

Star Wars: nowa trylogia

Wypowiedź bezpośrednio nawiązuje do słów Kennedy z lutego 2025 r. - wówczas po raz pierwszy publicznie przyznała, że Kinberg podjął pracę nad nowymi filmami. Podkreśliła też, że projekt szybko nabiera rozpędu, a studio uważnie śledzi postępy scenarzysty.



Kennedy ponownie wyjaśniła też, dlaczego to Kinberg został wybrany do tak kluczowej roli w przyszłości marki. Choć wielu fanów kojarzy go przede wszystkim z filmami „X-Men”, twórcy nie brakuje gwiezdnowojennych kompetencji. Swego czasu współtworzył i pisał „Star Wars Rebels”, a Kennedy wielokrotnie wskazywała to doświadczenie jako fundament zaufania, jakim darzy go wiele osób w studiu.

Simon pracował z nami lata temu przy serialu animowanym i to było naprawdę wspaniałe, zespołowe doświadczenie. Potem był bardzo, bardzo zajęty „X-Menami”, a niedawno znów stał się dostępny i bardzo płynnie wszedł w tę nową przestrzeń. Jesteśmy naprawdę podekscytowani tym, w jakim kierunku to zmierza



- mówiła jeszcze w lutym.

Nowa trylogia ma być zatem projektem z góry zaplanowanym jako spójna całość i opracowanym przez jednego człowieka (w przeciwieństwie do tego, co działo się przy trylogii sequeli). Wciąż nie wiemy, którzy bohaterowie znajdą się w centrum nowych filmów. Kennedy potwierdziła, że filmy Kinberga będą rozgrywać się po Epizodach VII-IX, co oznacza nowy rozdział po Sadze Skywalkerów. Reszta pozostaje tajemnicą, ale sam twórca zdradził, że jest bardzo zainspirowany „Andorem”.



Szerzej rozumiana epoka post-Skywalkerowa (czyli po filmie „Skywalker. Odrodzenie”) powoli kształtuje się też w innych projektach. Daisy Ridley ma wrócić jako Rey w osobnym filmie skoncentrowanym na odbudowie Zakonu Jedi (co tylko potwierdza, że nowe filmy raczej się od niej odetną lub zepchną na daleki plan), reżyserowanym przez Sharmeen Obaid-Chinoy, a film „Starfighter” Shawna Levy’ego z Ryanem Goslingiem w roli głównej również ma być osadzony po trylogii sequeli - i skupiać się na grupie nieznanych dotychczas postaci.



Przypomnę, że od teraz Lucasfilmem będą „rządzić” Dave Filoni, który będzie głową firmy i będzie odpowiadał za rozwój uniwersum, oraz Lynwen Brennan, która odpowiadać będzie za sferę biznesową.

Michał Jarecki 16.01.2026 08:13

