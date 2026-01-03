REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy

Na koniec 2025 roku na Netfliksa wjechał licencjonowany dreszczowiec, który już wcześniej zdążył zawrócić widzom w głowach. "Parish" tak się spoobało publiczności, że do dzisiaj nie może przeboleć, co się z nim stało. W mediach społecznościowych fani wciąż serial zachwalają i rozpaczają.

Rafał Christ
parish netflix dreszczowiec co obejrzeć opinie
REKLAMA

Netflix dodaje ostatnio kolejne świetne seriale z katalogu stacji AMC. Jeszcze nie tak dawno polscy użytkownicy platformy zachwycali się "NOS4A2", a teraz mogą sprawdzić, jak wypada "Parish". To akurat dreszczowiec o pogrążonym w żałobie właścicielu firmy, który porzuca przestępcze życie. Podejmuje się jednak ostatniego zadania, by spłacić długi. Nie wszystko idzie jednak po jego myśli, przez co wpada w sidła bezwzględnego gangu.

Fabuła brzmi interesująco? A dodajmy do tego, że w główną rolę wciela się Giancarlo Esposito. Wtedy "Parish" sprawia wrażenie serialu, którego nie wolno przegapić. Dlatego tak spodobał się widzom, kiedy jeszcze w 2024 roku był emitowany na antenie AMC. Teraz, od 31 grudnia 2025 roku, mogą się z nim zapoznać również polscy użytkownicy Netfliksa. I na pewno powinien wzbudzić ich ciekawość.

REKLAMA

Parish - opinie o nowym dreszczowcu na Netfliksie

Co prawda artystycznym hitem "Parish" nie było - na Rotten Tomatoes ma tylko 33 proc. pozytywnych recenzji. Za to zwykli użytkownicy portalu polubili go w 76 proc. Nic więc dziwnego, że w mediach społecznościowych można się natknąć na wpisy zachwalające nowość Netfliksa. Pojawiają się one już od premiery serialu w 2024 roku.

OMG!!! Wczoraj wieczorem zbindżowałam cały 1. sezon!!! Co za wspaniały serial... Powiedzcie proszę, że nadchodzi kolejny sezon?

- możemy przeczytać na X (dawny Twitter).

Niestety, nadzieje użytkowniczki X się nie spełniły. "Parish" zostało skasowane po 1. sezonie. Stąd też od tamtej pory w sieci zaroiło się od komentarzy nie tylko serial zachwalających, ale też wyrażających żal, że opowieść skończyła się przedwcześnie. "Czemu zawsze kasują dobre seriale?", "Odnówcie Parish, natychmiast!" - możemy przeczytać na dawnym Twitterze.

Jak widać, są to wpisy całkiem świeże. Z 2025 roku, czyli już wiele miesięcy po skasowaniu "Parish". Oznacza to, że serial wciąż jest żywy w umysłach widzów. Nie da się go łatwo wyrzucić z głowy i o nim zapomnieć.

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o serialach na Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"PARISH" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
PARISH
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
03.01.2026 15:07
Tagi: Co obejrzeć?Seriale NetflixThrillery
Najnowsze
12:55
Porywające fantasy wreszcie w Polsce. Smoki nie oderwą was od ekranu
Aktualizacja: 2026-01-03T12:55:51+01:00
10:30
To jeden z najlepszych thrillerów w Prime Video. Nie obejrzycie go nigdzie indziej
Aktualizacja: 2026-01-03T10:30:00+01:00
9:12
Nie byłam gotowa na ten thriller od Netfliksa. Stalowe nerwy obowiązkowe
Aktualizacja: 2026-01-03T09:12:00+01:00
8:05
Użytkownicy Prime Video oglądają tyle kina akcji, że zaraz przedawkują adrenalinę
Aktualizacja: 2026-01-03T08:05:00+01:00
6:01
Wielki Marty to jeden z najlepszych filmów 2026 roku. A dopiero styczeń
Aktualizacja: 2026-01-03T06:01:00+01:00
20:41
Nowości HBO Max na weekend. Idealny początek nowego roku
Aktualizacja: 2026-01-02T20:41:56+01:00
20:10
Czy Jedenastka ze Stranger Things żyje? To nie takie oczywiste
Aktualizacja: 2026-01-02T20:10:04+01:00
17:37
Wyjaśniamy zakończenie O krok za daleko. Jaki był finał serialu Cobena?
Aktualizacja: 2026-01-02T17:37:10+01:00
16:20
Prime Video czołgiem wjeżdża w nowy rok. Ten film wojenny was zmiażdży
Aktualizacja: 2026-01-02T16:20:00+01:00
15:51
Twórcy Stranger Things bronią najgorzej ocenianego odcinka. Są dumni
Aktualizacja: 2026-01-02T15:51:48+01:00
13:48
Netflix pracuje nad nowym spin-offem Stranger Things. Wiele wyjaśni
Aktualizacja: 2026-01-02T13:48:03+01:00
11:38
Stranger Things wróci na Netfliksa już po weekendzie. Będzie odcinek specjalny
Aktualizacja: 2026-01-02T11:38:08+01:00
11:11
Użytkownicy Prime Video znaleźli idealny film akcji na wolny wieczór
Aktualizacja: 2026-01-02T11:11:38+01:00
8:43
Widzowie wściekli na Netfliksa. Wszystko przez finał Stranger Things
Aktualizacja: 2026-01-02T08:43:47+01:00
8:41
Film akcji od twórców Johna Wicka podbija Prime Video. Jest przekozacki
Aktualizacja: 2026-01-02T08:41:47+01:00
15:11
Najwięksi wygrani i przegrani 2025 roku. Mocny czas dla kina
Aktualizacja: 2026-01-01T15:11:00+01:00
14:10
Filmy science fiction, na które czekamy w 2026. Jest bogato
Aktualizacja: 2026-01-01T14:10:00+01:00
13:12
Najlepsze seriale 2025 roku. 11 znakomitych tytułów
Aktualizacja: 2026-01-01T13:12:00+01:00
12:10
Netflix sypnął nowościami. Absurdalna liczba premier na Nowy Rok
Aktualizacja: 2026-01-01T12:10:00+01:00
11:05
2. sezon The Pitt już leci do HBO Max. Premiera lada chwila
Aktualizacja: 2026-01-01T11:05:00+01:00
10:10
Najbardziej kasowe filmy 2025 roku. TOP tytułów, w które rzucaliśmy pieniędzmi
Aktualizacja: 2026-01-01T10:10:00+01:00
9:02
Nowy Coben na Netfliksie. Użytkownicy rzucą się na ten dreszczowiec
Aktualizacja: 2026-01-01T09:02:00+01:00
8:01
Czy będzie 6. sezon Stranger Things? Plany twórców
Aktualizacja: 2026-01-01T08:01:00+01:00
16:47
Pikantna polska komedia już na Netfliksie. Przed chwilą była w kinach
Aktualizacja: 2025-12-31T16:47:30+01:00
14:02
Sylwester z Psim Patrolem. Nowe odcinki już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-12-31T14:02:17+01:00
13:27
Najlepsze filmy na Sylwestra w streamingu. TOP 5
Aktualizacja: 2025-12-31T13:27:07+01:00
12:32
Najpiękniejsza porażka Disneya z błyskawiczną premierą w streamingu
Aktualizacja: 2025-12-31T12:32:40+01:00
12:20
Finał Stranger Things z przyśpieszoną premierą. Kiedy ostatni odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-31T12:20:55+01:00
9:25
Genialny thriller szpiegowski hitem Prime Video przed premierą 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-31T09:25:00+01:00
9:14
Piękni i Młodzi bez największych hitów. Sylwester zagrożony
Aktualizacja: 2025-12-31T09:14:05+01:00
6:01
Sylwester 2025 w TV - gdzie obejrzeć, kto wystąpi? Oto rozkład jazdy
Aktualizacja: 2025-12-31T06:01:00+01:00
20:14
Widziałam O krok za daleko, nową adaptację Cobena. Mam się śmiać czy płakać?
Aktualizacja: 2025-12-30T20:14:22+01:00
18:55
Miś Uszatek uratowany. Porwano go dla okupu
Aktualizacja: 2025-12-30T18:55:41+01:00
16:01
Netflix może się schować. Fani fantasy, rozpocznijcie rok z tym lepszym Wiedźminem
Aktualizacja: 2025-12-30T16:01:00+01:00
15:37
Marvel dopiero się rozkręca. Mamy nowy zwiastun Avengers: Doomsday
Aktualizacja: 2025-12-30T15:37:17+01:00
15:27
Tak wygląda ostatni odcinek Stranger Things. A fani żądają zmian
Aktualizacja: 2025-12-30T15:27:49+01:00
13:57
Reklama z Karolakiem z zakazem emisji. Widzowie są oburzeni
Aktualizacja: 2025-12-30T13:57:57+01:00
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
9:07
Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
Aktualizacja: 2025-12-30T09:07:34+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA