Świetny dreszczowiec wleciał na Netfliksa. Widzowie nie mogą wybaczyć jednej rzeczy

Ładowanie...

Netflix dodaje ostatnio kolejne świetne seriale z katalogu stacji AMC. Jeszcze nie tak dawno polscy użytkownicy platformy zachwycali się "NOS4A2", a teraz mogą sprawdzić, jak wypada "Parish". To akurat dreszczowiec o pogrążonym w żałobie właścicielu firmy, który porzuca przestępcze życie. Podejmuje się jednak ostatniego zadania, by spłacić długi. Nie wszystko idzie jednak po jego myśli, przez co wpada w sidła bezwzględnego gangu.

Fabuła brzmi interesująco? A dodajmy do tego, że w główną rolę wciela się Giancarlo Esposito. Wtedy "Parish" sprawia wrażenie serialu, którego nie wolno przegapić. Dlatego tak spodobał się widzom, kiedy jeszcze w 2024 roku był emitowany na antenie AMC. Teraz, od 31 grudnia 2025 roku, mogą się z nim zapoznać również polscy użytkownicy Netfliksa. I na pewno powinien wzbudzić ich ciekawość.

REKLAMA

Parish - opinie o nowym dreszczowcu na Netfliksie

Co prawda artystycznym hitem "Parish" nie było - na Rotten Tomatoes ma tylko 33 proc. pozytywnych recenzji. Za to zwykli użytkownicy portalu polubili go w 76 proc. Nic więc dziwnego, że w mediach społecznościowych można się natknąć na wpisy zachwalające nowość Netfliksa. Pojawiają się one już od premiery serialu w 2024 roku.

OMG!!! Wczoraj wieczorem zbindżowałam cały 1. sezon!!! Co za wspaniały serial... Powiedzcie proszę, że nadchodzi kolejny sezon? - możemy przeczytać na X (dawny Twitter).

Niestety, nadzieje użytkowniczki X się nie spełniły. "Parish" zostało skasowane po 1. sezonie. Stąd też od tamtej pory w sieci zaroiło się od komentarzy nie tylko serial zachwalających, ale też wyrażających żal, że opowieść skończyła się przedwcześnie. "Czemu zawsze kasują dobre seriale?", "Odnówcie Parish, natychmiast!" - możemy przeczytać na dawnym Twitterze.

Jak widać, są to wpisy całkiem świeże. Z 2025 roku, czyli już wiele miesięcy po skasowaniu "Parish". Oznacza to, że serial wciąż jest żywy w umysłach widzów. Nie da się go łatwo wyrzucić z głowy i o nim zapomnieć.



Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google



Więcej o serialach na Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"PARISH" OBEJRZYSZ NA: PARISH Netflix

REKLAMA

Rafał Christ 03.01.2026 15:07

Ładowanie...