Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu

"Rekruci" śledzą losy nastolatka, który pod wpływem impulsu zaciąga się do wojska. Podczas szkolenia na marine niespodziewanie odnajduje sens życia i poczucie wspólnoty - wszystko to, czego do tej pory mu brakowało. Wątkiem centralnym opowieści jest bowiem orientacja seksualna głównego bohatera. Oparty na faktach serial Netfliksa przenosi nas do lat 90. pokazując historię homoseksualisty wchodzącego do świata pełnego homofobii, rasizmu i seksizmu.



Choć serial został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków (90 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), na pewno nie był w smak Pentagonowi. Ten postanowił go nawet zdyskredytować jako "śmieciowe woke". Szum wokół "Rekrutów" przyniósł jednak skutek odwrotny do zamierzonego. Użytkownicy Netfliksa zamiast go odrzucić, pokochali go jeszcze bardziej.

Rekruci - fani walczą o kontynuację serialu Netfliksa

"Rekruci" przez wiele tygodni nie schodzili z globalnej topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa. Przy tak dobrych wynikach oglądalności, wydawało się, że produkcja bez problemu dostanie zielone światło na kontynuację. Fani z całego świata bardzo na nią liczyli. A jednak w połowie grudnia platforma zdecydowała się tytuł skasować. Jego miłośnicy nie tracą jednak nadziei.

Jak to zwykle w podobnych sytuacjach bywa, fani skasowanej produkcji postanowili o nią zawalczyć. Stworzyli petycję, w której domagają się kontynuacji "Rekrutów". Przeczytamy w niej, że nie jest to "kolejny serial Netfliksa" tylko "historia, która trafiła w serca ogromnej liczby widzów i już w nich została".

Fani omawiali każdą scenę, wymieniali się fanowskimi filmikami i bez końca powracali do serialu - dowód, że "Rekrutów" się nie ogląda, ich się czuje.



A jednak, mimo tego ewidentnego przywiązania, Netflix zdecydował się skasować "Rekrutów" już po jednym sezonie. Nie będzie 2. sezonu. Żadnej kontynuacji. Żadnej szansy, by zobaczyć, jak te postacie dorastają, leczą swoje rany i niosą swoje historie dalej. Dla nas, fanów, to nie jest po prostu utrata serialu - to utrata opowieści, która nas rozumie, daje ukojenie i zostaje z nami na długo po tym, jak ekran gaśnie. - czytamy w petycji.

Z wymienionych powodów autor petycji prosi Netfliksa, żeby przemyślał swoją decyzję. A jeśli jest to niemożliwe, niech chociaż pozwoli innym nadawcom kontynuować "Rekrutów".

W momencie pisania tego tekstu petycję o przedłużenie "Rekrutów" podpisało nieco ponad 1500 osób. Liczba ta ciągle rośnie, więc na razie otwartym pozostaje pytanie czy Netflix się ugnie i zdecyduje się zrealizować (lub umożliwić realizację) 2. sezonu serialu. Aczkolwiek warto zauważyć, że do tej pory podobnymi oddolnymi akcjami nie udało się wiele wskórać.



Rafał Christ 30.12.2025 10:31

