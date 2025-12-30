REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu

Jakoś w połowie miesiąca Netflix wyciągnął wtyczkę swojemu kontrowersyjnemu serialowi. Załamani fani nie mogą pogodzić się z faktem, że nie dostaną kontynuacji "Rekrutów". Postanowili więc o produkcję walczyć.

Rafał Christ
rekruci 2 sezon petycja netflix premiera co obejrzeć
REKLAMA

"Rekruci" śledzą losy nastolatka, który pod wpływem impulsu zaciąga się do wojska. Podczas szkolenia na marine niespodziewanie odnajduje sens życia i poczucie wspólnoty - wszystko to, czego do tej pory mu brakowało. Wątkiem centralnym opowieści jest bowiem orientacja seksualna głównego bohatera. Oparty na faktach serial Netfliksa przenosi nas do lat 90. pokazując historię homoseksualisty wchodzącego do świata pełnego homofobii, rasizmu i seksizmu.

Choć serial został entuzjastycznie przyjęty przez krytyków (90 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), na pewno nie był w smak Pentagonowi. Ten postanowił go nawet zdyskredytować jako "śmieciowe woke". Szum wokół "Rekrutów" przyniósł jednak skutek odwrotny do zamierzonego. Użytkownicy Netfliksa zamiast go odrzucić, pokochali go jeszcze bardziej.

REKLAMA

Rekruci - fani walczą o kontynuację serialu Netfliksa

"Rekruci" przez wiele tygodni nie schodzili z globalnej topki najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netfliksa. Przy tak dobrych wynikach oglądalności, wydawało się, że produkcja bez problemu dostanie zielone światło na kontynuację. Fani z całego świata bardzo na nią liczyli. A jednak w połowie grudnia platforma zdecydowała się tytuł skasować. Jego miłośnicy nie tracą jednak nadziei.

Jak to zwykle w podobnych sytuacjach bywa, fani skasowanej produkcji postanowili o nią zawalczyć. Stworzyli petycję, w której domagają się kontynuacji "Rekrutów". Przeczytamy w niej, że nie jest to "kolejny serial Netfliksa" tylko "historia, która trafiła w serca ogromnej liczby widzów i już w nich została".

Fani omawiali każdą scenę, wymieniali się fanowskimi filmikami i bez końca powracali do serialu - dowód, że "Rekrutów" się nie ogląda, ich się czuje.

A jednak, mimo tego ewidentnego przywiązania, Netflix zdecydował się skasować "Rekrutów" już po jednym sezonie. Nie będzie 2. sezonu. Żadnej kontynuacji. Żadnej szansy, by zobaczyć, jak te postacie dorastają, leczą swoje rany i niosą swoje historie dalej. Dla nas, fanów, to nie jest po prostu utrata serialu - to utrata opowieści, która nas rozumie, daje ukojenie i zostaje z nami na długo po tym, jak ekran gaśnie.

- czytamy w petycji.

Z wymienionych powodów autor petycji prosi Netfliksa, żeby przemyślał swoją decyzję. A jeśli jest to niemożliwe, niech chociaż pozwoli innym nadawcom kontynuować "Rekrutów".

REKLAMA

W momencie pisania tego tekstu petycję o przedłużenie "Rekrutów" podpisało nieco ponad 1500 osób. Liczba ta ciągle rośnie, więc na razie otwartym pozostaje pytanie czy Netflix się ugnie i zdecyduje się zrealizować (lub umożliwić realizację) 2. sezonu serialu. Aczkolwiek warto zauważyć, że do tej pory podobnymi oddolnymi akcjami nie udało się wiele wskórać.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
30.12.2025 10:31
Tagi: Co obejrzeć?Seriale Netflix
Najnowsze
10:31
Fani walczą o kontrowersyjny serial Netfliksa. Domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-30T10:31:16+01:00
9:47
Filmy-porażki. Oto największe finansowe klapy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-30T09:47:23+01:00
9:07
Właśnie to fani Z archiwum X potrzebowali usłyszeć. Twórca rebootu gada z sensem
Aktualizacja: 2025-12-30T09:07:34+01:00
8:31
Gdzie jest teraz Sebastian Keller? Niebo. Rok w piekle to serial o nim
Aktualizacja: 2025-12-30T08:31:46+01:00
19:56
Nie wszyscy pokochali hit Netfliksa. Nazywają go najgorszym serialem 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T19:56:43+01:00
17:04
Najbardziej wyczesany superbohater wleciał na Netfliksa. Dla tego serialu zarwiecie nockę
Aktualizacja: 2025-12-29T17:04:00+01:00
15:25
Harlan Coben i ekranizacje jego książek. Zebraliśmy wszystkie filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-12-29T15:25:21+01:00
13:33
Polacy nie gęsi, swoje seriale mają. I właśnie podbijają HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:28+01:00
12:47
Widzowie mają problem z Millie Bobby Brown. Jej gra aktorska to już mem
Aktualizacja: 2025-12-29T12:47:48+01:00
11:25
Polacy wybrali najlepsze filmy wszech czasów. Mocny ranking
Aktualizacja: 2025-12-29T11:25:12+01:00
10:07
Główną rolę w Avatarze mogła zagrać nowa gwiazda Marvela. Niewiele brakowało
Aktualizacja: 2025-12-29T10:07:50+01:00
9:24
Stranger Things zaliczyło wpadkę. Widzowie wytykają twórcom błąd
Aktualizacja: 2025-12-29T09:24:56+01:00
9:18
Disney wygrał i kąpie się w pieniądzach. Ma najbardziej kasowe filmy 2025 roku
Aktualizacja: 2025-12-29T09:18:22+01:00
8:59
Stranger Things pobiło niechlubny rekord. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-29T08:59:29+01:00
15:16
Filmy Netfliksa na 2026 rok. Kapitalne nowości platformy
Aktualizacja: 2025-12-28T15:16:29+01:00
14:11
Nowości Prime Video na 2026 rok. Potężne premiery filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-12-28T14:11:00+01:00
11:31
Najbardziej wyczekiwane seriale 2026 r. Przebieram nogami
Aktualizacja: 2025-12-28T11:31:00+01:00
10:51
Steve i Dustin to serce Stranger Things. Mają najlepszą scenę 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-28T10:51:00+01:00
10:12
Jedno z najlepszych sci-fi XXI wieku z datą polskiej premiery. 25 lat na nią czekałem
Aktualizacja: 2025-12-28T10:12:00+01:00
9:06
Netflix gra nieczysto. Chce, żeby ten dreszczowiec był noworocznym hitem
Aktualizacja: 2025-12-28T09:06:00+01:00
8:15
Kto ma najlepszy wątek romantyczny w Stranger Things 5? Sam się zdziwiłem
Aktualizacja: 2025-12-28T08:15:00+01:00
7:13
Marvel i DC w 2026: filmy i seriale o superbohaterach. Mega lista
Aktualizacja: 2025-12-28T07:13:00+01:00
19:09
Festiwale i konwenty 2026. Największe imprezy dla fanów popkultury
Aktualizacja: 2025-12-27T19:09:00+01:00
18:04
Najbardziej oczekiwane horrory 2026 roku. Wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-12-27T18:04:00+01:00
16:01
Film Song Sung Blue to czysta przyjemność. Skradnie wasze serca, słowo
Aktualizacja: 2025-12-27T16:01:00+01:00
14:30
Kiedy Stranger Things 5, part 3.? Ile będzie trwał finałowy 8. odcinek?
Aktualizacja: 2025-12-27T14:30:14+01:00
13:15
Co czeka Jedenastkę w finale Stranger Things? Może nie być happy endu
Aktualizacja: 2025-12-27T13:15:24+01:00
13:07
Wy też nie zrozumieliście tej sceny w Stranger Things? Twórcy musieli ją wyjaśnić
Aktualizacja: 2025-12-27T13:07:13+01:00
11:08
Tę scenę w Stranger Things kręcono przez 24 godziny. Efekt podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-12-27T11:08:06+01:00
10:46
Znamy plan doktor Kay. Nowe odcinki Stranger Things odsłaniają karty
Aktualizacja: 2025-12-27T10:46:32+01:00
10:10
Czym są Druga Strona i Otchłań ze Stranger Things 5? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-12-27T10:10:51+01:00
16:19
Czy bohater Kevina samego w domu jest szatanem? Mroczna teoria
Aktualizacja: 2025-12-26T16:19:00+01:00
15:11
Najlepsze thrillery 2025 roku. Trudno po nich zasnąć
Aktualizacja: 2025-12-26T15:11:00+01:00
14:16
Prawdziwa historia z serialu Niebo. Rok w piekle. Jak bohater trafił do sekty?
Aktualizacja: 2025-12-26T14:16:00+01:00
13:44
O tym będzie 4. sezon Bridgertonów. Widzowie czekali na historię tego bohatera
Aktualizacja: 2025-12-26T13:44:09+01:00
13:20
Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo
Aktualizacja: 2025-12-26T13:20:00+01:00
11:19
Netflix pokazał seriale na 2026 rok. Wszystkie razem robią wrażenie
Aktualizacja: 2025-12-26T11:19:00+01:00
10:18
Kiedy nowe odcinki "Niebo. Rok w piekle" w HBO Max? Polski serial już jest
Aktualizacja: 2025-12-26T10:18:00+01:00
9:33
"Niebo. Rok w piekle" otwiera oczy. HBO Max zamyka rok potężnym serialem
Aktualizacja: 2025-12-26T09:33:00+01:00
9:12
Tak się powinno robić adaptacje klasyki literatury. O to nie pokłócisz się z rodziną
Aktualizacja: 2025-12-26T09:12:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA