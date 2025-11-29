REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Horror na bazie słynnej gry hitem Netfliksa. Wreszcie obejrzę go w spokoju

Choć zawsze wolę kino od streamingu, w trakcie seansu tego filmu na dużym ekranie ciężko było się skupić z powodu bardzo głośnej i podekscytowanej widowni, głównie młodszej ode mnie. To zaburzyło trochę moje pozytywne wspomnienia, dlatego cieszę się, że dostałem szansę na spokojny seans, bowiem "Pięć koszmarnych nocy" kilka dni temu trafiło na Netfliksa i prędko awansowało do czołówki oglądalności serwisu.

Adam Kudyba
piec koszmarnych nocy netflix
REKLAMA

Zawsze i wszędzie będę wybierał wielki ekran od tego komputerowego czy "należącego" do telefonu. Sala kinowa gwarantuje zupełnie inny poziom doświadczania sztuki filmowej, nieporównywalnie większy od tego, co możemy oglądać sobie w domu. Bywa jednak, że czynniki zewnętrzne skutecznie psują radochę z oglądania w kinie. Choć rozumiałem ekscytację związaną ze znajomością uniwersum spod szyldu "Five Nights at Freddy's", po dziś dzień uważam, że wszystko ma swoje granice, a nie każdy musi chcieć wysłuchiwać głośnego i przeszkadzającego wiwatowania. Przede wszystkim z tego powodu nie narzekam, że "Pięć koszmarnych nocy" trafiło do streamingu - jest to szansa na niczym niezmącone oglądanie.

REKLAMA

Pięć koszmarnych nocy - niby horror, ale trochę dla dzieci

Mike Schmidt (Josh Hutcherson) to protagonista, którego poznajemy w niezbyt dobrym momencie - traci kolejną z rzędu pracę, w żadnej nie utrzymuje się za długo. Sytuacja jest o tyle podbramkowa, że opiekuje się młodszą siostrą, 10-letnią Abby (Piper Rubio). Los zdaje się wyciągnąć do niego rękę - dzięki pomocy doradcy zawodowego, Steve'a Kaplana (Matthew Lillard) udaje mu się zatrudnić jako stróż nocny w Freddy Fazbear's Pizza. Pozornie zwykła praca, wymagająca po prostu skupienia i uwagi. Tyle tylko, że pizzeria została zamknięta po serii nierozwiązanych zagadek zniknięć dzieci, a głównymi atrakcjami miejsca są mechaniczne (i dość przerażające) kukły.

W trakcie seansu byłem chyba jedną z nielicznych osób, która nigdy nie miała realnej styczności z "Five Nights at Freddy's" jako grą. Nie uważam że to źle - w tym przypadku zaszedł pewien efekt świeżości, nie byłem "skażony" miłością do gry na tyle, by nie móc zachować trzeźwości umysłu. "Pięć koszmarnych nocy" to niewątpliwie film ze sporym potencjałem. Motyw animatroników opętanych przez duchy dzieci, akcja rozgrywająca się w 2000 roku - klimat zostaje tu zarysowany naprawdę przyzwoicie.

Fabuła potrafi zaskoczyć.

Nie oczekiwałem po "Pięciu koszmarnych nocach" skomplikowanego dramatu psychologicznego i pogłębionych rozterek emocjonalnych, niemniej dostałem dużo więcej niż się spodziewałem. Twórcy w pierwszym akcie sprawnie nakreślili, kto jest kim w całości, nie odsłaniając do końca wszystkich kart na tyle umiejętnie, że zadziałał u mnie element zaskoczenia. Drugi akt filmu najmniej mnie ujął, momentami przybierając dość kuriozalny wygląd, za to finał to jazda po bandzie, która zdecydowanie lepiej wpisała się w to, co chciałem zobaczyć. Wówczas twórcy odpalają wrotki na pełnej - szkoda tylko, że tak późno. Zdaję sobie sprawę, że ten film ma kategorię wiekową taką, że nie należy oczekiwać wielkich, masakrycznych i brutalnych mordów, ale właśnie brak tego "szaleństwa" blokuje potencjał filmu.

Wcielający się w główną rolę Josh Hutcherson to aktor kojarzony z ról w produkcjach raczej młodzieżowych, chociaż ostatnimi laty próbuje brać udział w ciekawych projektach (przecież wiele lat temu zagrał w "Igrzyskach śmierci". Tutaj Hutcherson gra raczej bez zarzutu - widać po nim zmęczenie i desperację wynikającą z tego, co dręczy jego bohatera. Mike nie może się otrząsnąć po byciu świadkiem porwania brata, a teraz wisi nad nim topór w postaci możliwości odebrania mu opieki nad jedyną bliską mu osobą - młodszą siostrą. Tę z kolei Piper Rubio gra naprawdę dobrze, znakomicie balansując pomiędzy zamknięciem w sobie a kreowaniem własnego świata z udziałem nowych, dziwacznych przyjaciół. Na uwagę zasługuje też rola Matthew Lillarda, po którego postaci od razu coś widać, ale nie do końca wiadomo co. Aktor bawi się swoją rolą i choć nie gości długo na ekranie, zaznacza swój udział dość skutecznie.

"Pięć koszmarnych nocy" to z pewnością hołd dla wiernych fanów, któremu częściej niż myślałem, udaje się być dobrym filmem. Sporo jest jeszcze do poprawienia (może nadchodząca druga część wyciągnie wnioski), ale ten tytuł gwarantuje dobrą, horrorowo-slasherową rozrywkę, która ma szansę przyciągnąć uwagę nie tylko najmłodszych odbiorców.

"Pięć koszmarnych nocy" jest dostępne do obejrzenia w Netfliksie.

PIĘĆ KOSZMARNYCH NOCY
Netflix
Netflix
Netflix
REKLAMA

Więcej o produkcjach Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
29.11.2025 11:12
Tagi: Filmy NetflixHorrorynetflix
Najnowsze
9:59
Dom dobry pokazuje brutalne oblicze przemocy domowej. Jak na nią reagować?
Aktualizacja: 2025-11-29T09:59:00+01:00
9:01
Ten film ledwo wszedł do kin, a już szykuje się na hit Disney+. Użytkownicy rzucą się na niego
Aktualizacja: 2025-11-29T09:01:00+01:00
8:58
Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości
Aktualizacja: 2025-11-29T08:58:52+01:00
8:03
Widzowie Prime Video nie chcą wyjaśnień. Siadają z przodu mocnego thrillera
Aktualizacja: 2025-11-29T08:03:00+01:00
6:51
Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem
Aktualizacja: 2025-11-29T06:51:00+01:00
20:20
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę
Aktualizacja: 2025-11-28T20:20:25+01:00
17:13
Watykan nie chciał, żebyś oglądał "Syna przeznaczenia". Ja też odradzam
Aktualizacja: 2025-11-28T17:13:00+01:00
16:40
Polski akcent w Stranger Things. Trzeba się dobrze wsłuchać
Aktualizacja: 2025-11-28T16:40:06+01:00
16:13
Zaskakujący powrót do Stranger Things 5. Kim jest 008?
Aktualizacja: 2025-11-28T16:13:27+01:00
15:57
Kiedy Jedna bitwa po drugiej trafi do HBO Max? Wspaniały prezent
Aktualizacja: 2025-11-28T15:57:20+01:00
15:13
Kim tak naprawdę jest doktor Kay? W Stranger Things 5 gra ją legenda kina
Aktualizacja: 2025-11-28T15:13:39+01:00
14:11
Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta
Aktualizacja: 2025-11-28T14:11:34+01:00
13:38
Derek z Stranger Things 5 skradł show. To jego 2. występ
Aktualizacja: 2025-11-28T13:38:39+01:00
12:50
Co Carol znalazła w magazynie? Pluribus zostawił nas z okrutnym pytaniem
Aktualizacja: 2025-11-28T12:50:51+01:00
11:35
Dlaczego Henry bał się wejść do jaskini? Odpowiedź jest poza Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-28T11:35:03+01:00
9:49
Holly Wheeler to największa gwiazda Stranger Things 5. Kim jest młoda aktorka?
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:39+01:00
8:47
Polski film w IMAX. Limitowane bilety na "Dzikiego" kupisz od dzisiaj
Aktualizacja: 2025-11-28T08:47:20+01:00
20:18
Kim jest Vecna? Złoczyńca ze Stranger Things nie zawsze był potworem
Aktualizacja: 2025-11-27T20:18:00+01:00
19:55
Pani Kersh z Derry to (jeszcze) nie TO. Kim jest tajemnicza kobieta?
Aktualizacja: 2025-11-27T19:55:00+01:00
19:28
Stranger Things 5: zakończenie. Omawiamy, wyjaśniamy i przewidujemy
Aktualizacja: 2025-11-27T19:28:17+01:00
18:13
Stranger Things 5 ma najniższe oceny od krytyków. Od widzów - wręcz przeciwnie
Aktualizacja: 2025-11-27T18:13:01+01:00
15:42
Widziałem Stranger Things 5. Nie oglądacie tego sezonu tak, jak ja
Aktualizacja: 2025-11-27T15:42:28+01:00
15:32
Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktorka była zaskoczona
Aktualizacja: 2025-11-27T15:32:53+01:00
13:39
Harmonogram odcinków Stranger Things 5. Kiedy kolejne i ile ich jest?
Aktualizacja: 2025-11-27T13:39:43+01:00
11:58
Zanim odpalisz Stranger Things 5, zmień ustawienia telewizora. Będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-11-27T11:58:57+01:00
11:34
Zapiski śmiertelnika - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem
Aktualizacja: 2025-11-27T11:34:47+01:00
10:53
Quentin Tarantino stworzył nowy rozdział do Kill Billa. Tak, po 20 latach
Aktualizacja: 2025-11-27T10:53:14+01:00
9:52
Millie Bobby Brown mówi o relacji z Harbourem. Wszystko jasne
Aktualizacja: 2025-11-27T09:52:29+01:00
9:26
Wcześniejsza premiera Stranger Things wywaliła Netfliksa. Duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-27T09:26:23+01:00
19:50
Twórca najlepszych kryminałów Netfliksa knuje thriller sci-fi. Biorę go w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-26T19:50:58+01:00
18:02
Użytkownicy HBO Max, przestańcie milczeć o najlepszym serialu wojennym 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-26T18:02:00+01:00
15:39
To najbardziej druzgocący film roku. Netflix popełnił zbrodnię, że nie wpuścił go do kin
Aktualizacja: 2025-11-26T15:39:00+01:00
15:12
Gdzie obejrzeć wszystkie Listy do M.? Święta tuż-tuż
Aktualizacja: 2025-11-26T15:12:47+01:00
15:08
Korzystamy z VPN-ów do VOD, ale nie jesteśmy tacy sami
Aktualizacja: 2025-11-26T15:08:45+01:00
14:40
Stranger Things wcześniej niż zwykle. Kiedy premiera 5. sezonu?
Aktualizacja: 2025-11-26T14:40:52+01:00
14:10
Dom dobry i duet nie do ruszenia. Jakubik jest filarem kina Smarzowskiego
Aktualizacja: 2025-11-26T14:10:00+01:00
12:59
Mata uderza w prezydenta Nawrockiego. Wyciągają mu za to szkolną przeszłość
Aktualizacja: 2025-11-26T12:59:32+01:00
11:27
Apple TV wycofuje serial tydzień przed premierą. Śpij dobrze, książę
Aktualizacja: 2025-11-26T11:27:12+01:00
9:32
Burger Drwala 2025 dostępny we wszystkich smakach. Żurawina to jeszcze nic
Aktualizacja: 2025-11-26T09:32:38+01:00
9:15
Na noże 3 zachwyciło publiczność. Najmroczniejsza część serii
Aktualizacja: 2025-11-26T09:15:42+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA