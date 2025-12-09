To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Ten serial wygląda, jakby powstał na podstawie książki Stephena Kinga. A to przecież adaptacja prozy jego syna. Jak jednak dobrze wiadomo, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Teraz sami możecie się o tym przekonać na Netfliksie. "NOS4A2" właśnie wjechał na platformę.
Już po samym opisie fabuły nie da się opędzić od skojarzeń ze Stephenem Kingiem. W końcu "NOS4A2" opowiada historię nastoletniej artystki, która odkrywa w sobie moc zagubionych rzeczy. Pewnego dnia na jej drodze staje Charlie Manx. Nieśmiertelny i wyjątkowo niebezpieczny drapieżca porywa dzieci do swojego Rolls Royce'a, po czym więzi w krainie fantazji. Główna bohaterka postanawia uciąć te praktyki.
"NOS4A2" zadebiutował na AMC jeszcze w 2019 roku. 1. sezon cieszył się całkiem ciepłym przyjęciem krytyków (69 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes) i wystarczającą oglądalnością, aby otrzymać kontynuację. 2. odsłona okazała się jeszcze lepsza (75 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale stacja postanowiła serial zakończyć, zasmucając spore grono fanów, których swoją drogą cały czas przybywa.
NOS4A2 - opinie o nowym serialu na Netfliksie
Największą popularnością "NOS4A2" cieszył się oczywiście w czasie swojej premiery. Ale od czasu zakończenia serialu ciągle odkrywają go nowi widzowie, którzy trafiają na adaptację prozy Joe Hilla gdzieś na platformach VOD. Dlatego w mediach społecznościowych wciąż regularnie pojawiają się wpisy zachwalające produkcję AMC.
"NOS4A2" to najdziwniejszy serial, jaki oglądałem, ale nie mogę się oderwać
Anulowanie "NOS4A2" to taka strata, bo był to bardzo dobry serial. Naprawdę genialny
Na Netfliksie natknąłem się na "NOS4A2". Nie mam pewności, o czym opowiada, ale jest dobry
- czytamy na X (dawny Twitter).
W Polsce "NOS4A2" też był emitowany na kanale AMC, a potem krążył po platformach VOD. Teraz można go znaleźć na Netfliksie, gdzie właśnie zawitał. Na platformie dostępne są oba sezony. Z łatwością możecie więc sprawdzić, czy przywołane pochwały nie są na wyrost. Tylko uważajcie! Istnieje duże prawdopodobieństwo, że was też ogarnie smutek, że serial został tak szybko skasowany. Ale do tego czasu, szykujcie się na ostrą jazdę.
