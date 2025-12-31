Sylwester z Psim Patrolem. Nowe odcinki już na Netfliksie

Ładowanie...

W tym roku dzieciaki będą miały wspaniałą imprezę sylwestrową. Wszystko za sprawą nowości, która właśnie pojawiła się w serwisie Netflix. Do serwisu wpadł właśnie 8. sezon serialu "Psi Patrol", który pokochali najmłodsi widzowie.

8. sezon serialu Psi Patrol dostępny w serwisie Netflix

Do tej pory na Netfliksie był dostępny tylko 7. sezon animacji, a już dzisiaj dzieciaki mogą zasiąść przed telewizory, by oglądać nowe odcinki w ramach 8. sezonu. Nie jest to co prawda najnowsza odsłona - do tej pory powstało ich 11 - ale wciąż warto odświeżyć sobie te epizody lub się z nimi zapoznać, jeśli do tej pory nie było takiej okazji.

8. sezon składa się z 10 odcinków po 23 minuty każdy, co daje aż 3 godziny i 50 minut oglądania!

Amerykański serial animowany dla dzieci skupia się na przygodach 10-letniego chłopca Rydera, który przewodzi załodze psów poszukiwawczych i ratowniczych, wchodzących w skład Psiego Patrolu. Marshall, Chase, Rocky, Zuma, Rubble i Skye dzięki swoim umiejętnościom reprezentują poszczególne zawody służb ratowniczych, takie jak strażak, pilot czy policjant, co pozwala im chronić społeczność Adventure Bay. Psiaki mieszkają w budach, które na potrzeby misji przekształcane są w Pup Mobile, a ich specjalne plecaki zawierają narzędzia związane z ich zawodem.

Sukces serialu zaowocował powstaniem kolejnych sezonów (obecnie jest ich już 11) oraz pełnometrażowych produkcji filmowych (w sumie 5), które dostępne są w VOD.



Anna Bortniak 31.12.2025 14:02

