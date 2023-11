Mimo wszystko magazyn "People" nie zrezygnował z konkursu na najseksowniejszego mężczyznę. Ilustrowany tygodnik, który pisze głównie o życiu gwiazd działających w show-biznesie, ogłasza ten ranking od 1985 roku - czyli już od 38 lat. Organizatorzy biorą pod uwagę nie tylko wygląd zewnętrzny sławnych panów, ale również ich działalność czy zawodowe osiągnięcia.



W 2023 roku ten tytuł przypadł Patrickowi Dempseyowi, który widzom najbardziej znany jest z serialu "Chirurdzy" (jego postać to Derek "McDreamy" Shepherd). Po raz pierwszy w roli słynnego chirurga pojawił się 20 lat temu, natomiast grany przez niego bohater został uśmiercony po 11 sezonach serialu, co było szokiem dla fanów na całym świecie. Na swoim koncie ma również wiele filmowych ról. Zagrał w takich produkcjach, jak m.in. "Krzyk 3", "Dziewczyna z Alabamy", "Zaczarowana", "Wolność słowa", "Moja dziewczyna wychodzi za mąż", "Bridget Jones 3" oraz "Transformers: Dark of the Moon".