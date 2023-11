Gwiazdor "Sukcesji" miał wypadek. Jego samochód wbił się w ścianę pizzerii

Do wypadku doszło w halloweenowy wieczór po godzinie 21:00. Kamery z monitoringu wykazały, że chwilę wcześniej pikap, który miał prowadzić gwiazdor "Sukcesji", doprowadził do kolizji trzech pojazdów. Najpierw uderzył w tył samochodu, który stał na światłach jako pierwszy. Uderzenie sprawiło, że został on wypchany na skrzyżowanie, gdzie następnie wjechał w inne auto. Kierowca pikapa, jadąc dalej, wjechał z kolei w inny pojazd, co spowodowało, że auto Rucka wypadło z drogi i uderzyło w budynek Raffallo's Pizza w Los Angeles. Według informacji, które podał serwis CBS Los Angeles wynika, że nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ponieważ pikap uderzył w tę część budynku, gdzie znajdowały się toalety.