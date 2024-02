Szykujcie się na wielki powrót (anty)superbohatera DC. James Gunn właśnie skończył scenariusz

Twardy reset - właśnie to planują z Kinowym Uniwersum DC zrobić James Gunn i Peter Safran. Dotychczasowe, rozpoczęte jeszcze przez Zacka Snydera, DCU dobiegło końca wraz z "Aquamanem 2". Zmiany zbliżają się więc coraz większymi krokami. We franczyzie zadebiutują nowi superbohaterowie, a ci dobrze nam już znani dostaną nowe twarze, jak Superman grany do tej pory przez Henry'ego Cavilla, którego wraz z "Superman: Legacy" zastąpi David Corenswet.



Twardy reset nie oznacza jednak, że teraz możemy zapomnieć o wszystkim, co widzieliśmy do tej pory. Przecież James Gunn też swoją rękę do starego DC przyłożył. Stworzył "Legion Samobójców: The Suicide Squad" i jego spin-off "Peacemaker", który, jak wiadomo, doczeka się 2. sezonu. Czekamy na niego już drugi rok i jest już bliżej niż dalej.



