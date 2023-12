Scena po napisach w „Aquaman i Zaginione Królestwo” niczym strzał w pysk. Jak się kończy DCEU?

Nowy film Warner Bros. miał debiutować już dawno temu, a prace nad nim rozpoczęły się jeszcze w czasach, gdy korporacja wierzyła, iż będzie w stanie konkurować z Marvel Studios i Avengersami od Disneya. Ze względu na korporacyjne przepychanki musieliśmy jednak na „Aquamana 2” czekać bardzo długo, a kiedy już trafił do kin, to okazało się, że to on jest ostatnią produkcją z serii DC Extended Universe. Czy jego twórcy uznali, że to będzie dobry moment, by spiąć klamrą ostatnią dekadę superbohaterskich produkcji Warner Bros.? Otóż: nie.



„Aquaman i Zaginione Królestwo” w żaden, ale to żaden sposób nie odnosi się do tej większej całości, której jest częścią, chociaż pod koniec wywraca ten fikcyjny świat do góry nogami. Nie tylko nie mamy tutaj żadnego cameo postaci spoza lore’u Aquamana, ale nie są one nawet wspomniane. Byłbym gotów to uznać za dobrą monetę, ale jako samodzielny sequel „Aquamana” nowa produkcja również nie zdaje egzaminu. Kloaczny humor wylewa się z ekranu podczas festiwalu nietrafionych i powtarzanych po kilka razy czerstwych onelinerów.