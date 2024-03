Cillian Murphy wraca do „Peaky Blinders”. To oficjalne

Steven Knight, jeden z twórców serialu „Peaky Blinders”, już na początku bieżącego roku ogłosił, że właśnie kończy pisanie scenariusza do pełnometrażowej produkcji o tym samym tytule. Film ma być bezpośrednią kontynuacją wersji odcinkowej. Zaledwie kilka dni temu poinformował również, że start zdjęć planowany jest na wrzesień 2024 roku. Wraz z tym ogłoszeniem pojawiło się wiele pytań o to, czy główny aktor powróci do swojej roli i pojawi się w planowanym tytule. Tej odpowiedzi nikt nie chciał udzielić bardzo długo. Wszyscy unikali jej jak ognia, aż do teraz.