Darmowy serwis VOD się rozkręca. Za obejrzenie "Peaky Blinders" nie zapłacisz ani złotówki

VOD.pl to serwis streamingowy z reklamami, ale bez opłat. Znajdziemy w nim m.in. odcinki rozmaitych seriali i programów (platforma chwali się m.in. "Mostem nad Sundem", "Kobietą na krańcu świata" czy "Upadkiem"). Rejestracja również nie wymaga zapłaty, umożliwia natomiast korzystanie z funkcji "Kontynuuj oglądanie" i "Moja lista". Haczyk? Pewnie, zawsze jakiś jest. Biblioteka serwisu zawiera tylko wybrane odcinki wielu popularnych w Polsce seriali - po pełne sezony odsyła na player.pl.



Tym razem serwis ma dla internautów świetną propozycję: użytkownicy mogą tam znaleźć i obejrzeć cały pierwszy sezon hitu "Peaky Blinders" za free. Co więcej, kolejne odsłony będą się tam pojawiać co tydzień - w każdy piątek. "Jedynka" trafiła do biblioteki w zeszłym tygodniu, a już jutro możemy liczyć na kolejny. Tytuł jest dostępny z polskimi napisami.



