Najlepsze seriale gangsterskie. Zabójcza dziesiątka

Można powiedzieć, że najlepsze seriale gangsterskie są uniwersalne, a czasami nawet ponadczasowe. Takie opowieści tworzą bezpieczny dystans między fanami gatunku a przestępczą rzeczywistością. Można być jej pośrednią częścią, śledząc wydarzenia na ekranie. Tutaj sprawdza się też teza, że to, co na pierwszy rzut oka niedostępne, kusi najbardziej. Filmy i seriale gangsterskie towarzyszą nam od praktycznie zarania dziejów kina i nie zapowiada się na to, żeby szybko miało się to zmienić. Dlatego też stworzyliśmy listę najciekawszych pozycji serialowych.



Czytaj więcej podsumowań na łamach Spider's Web: