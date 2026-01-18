Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się

Ładowanie...

Styczeń 2026 roku jeszcze się nie skończył, a na Netfliksie już zaroiło się od mrocznych produkcji. Co by daleko nie szukać, wystarczy wspomnieć wciąż popularny "O krok za daleko" na podstawie prozy Harlana Cobena i "Zabójczą przyjaźń" z gwiazdorską obsadą. Do tych serialowych thrillerów należy jednak doliczyć jeszcze totalną nowość. Pełnometrażowy "Łup" w miniony piątek zawitał na platformie i też świetnie się wpisał w gusta użytkowników platformy.



Netflix idzie więc za ciosem. Mnoży mroczne produkcje, których w najbliższych dniach będzie na platformie jeszcze więcej. Tym razem chodzi już nie o dreszczowce, ale niemniej trzymające w napięciu kryminały. Tak przynajmniej zapowiadają się nadchodzące nowości. Wśród nich znalazło się miejsce na włoskiego "Fałszerza". Czemu fani gatunku powinni się nim zainteresować?

Netflix - co obejrzeć?

"Fałszerz" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia pewnego artysty, który pragnie, aby jego nazwisko złotymi zgłoskami zapisało się na kartach historii. Jak daleko posunie się, żeby osiągnąć swój cel? Na pewno daleko, skoro porzuca twórcze ambicje i zostaje mistrzem fałszerstw w służbie gangów działających w mrocznym półświatku Rzymu lat 70. Spodziewajcie się samych mocnych wrażeń.

"Fałszerz" zadebiutuje na Netfliksie w sam raz na kolejny weekend - w piątek, 23 stycznia. Idealnie, żeby do tego czasu obejrzeć "Porwanie: Elizabeth Smart". Ten true crime zapowiada się na zbyt niepokojący, żeby dało się po nim spać spokojnie. Opowiada bowiem historię głośnego porwania 14-latki, w wyniku którego zorganizowano jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA. Twórcy dokumentu skupiają się na psychologicznym i emocjonalnym piętnie, jakim sprawa odbiła się na samej ofierze i jej najbliższych.

"Porwanie: Elizabeth Smart" trafi na Netfliksa w środę, 21 stycznia, czyli dwa dni przed "Fałszerzem". Spokojnie więc będziemy mogli je obejrzeć do premiery włoskiego kryminału. Tym bardziej że w najbliższych dniach platforma nie szaleje z wypuszczaniem nowości. Będzie ich parę na krzyż. Użytkowników na pewno jednak ucieszą tytuły, które pojawią się na licencji. Wśród nich nie brakuje "Zielonej mili" i "Bękartów wojny".

Tak jest. Od poniedziałku na Netfliksie będzie można obejrzeć jedną z najbardziej uznanych i uwielbianych adaptacji prozy Stephena Kinga. Jej premiera na platformie to idealna okazja, aby przekonać się, czy wciąż wzrusza, jak przy pierwszym seansie. Dlatego właśnie, odpalając "Zieloną milę" warto mieć przy sobie chusteczki.

Nie będziecie ich potrzebować przy szalonym filmie wojennym Quentina Tarantino. To przecież inspirowana "Parszywą dwunastką" krwawa wojenna przygoda, w której Brad Pitt nie tylko lubi wycinać nazistom swastyki na czołach, ale też świetnie mówi po włosku. "Bękarty wojny" zadebiutują na Netfliksie razem z "Zieloną milą". Pomimo nielicznych premier w nadchodzących dniach użytkownicy platformy nie powinni narzekać na nudę.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026

Monday Night Raw: 2026 06/01/2026

Jules 06/01/2026

Przyjęty 06/01/2026

Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026

Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026

WWE NXT: 2026 07/01/2026

Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026

Zabójcza przyjaźń 08/01/2026

Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026

Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026

Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026

Jak wytresować smoka 09/01/2026

Jak wytresować smoka 2 09/01/2026

Jak wytresować smoka 3 09/01/2026

It Ends With Us 09/01/2026

Rozgrywka 09/01/2026

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Bękarty wojny 19/01/2026

Zielona mila 19/01/2026

WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 2 20/01/2026

Star Search 20/01/2026

Porwanie: Elizabeth Smart 21/01/2026

Cosmic Princess Kaguya! 22/01/2026

Miłość na lodzie 22/01/2026

Mama do wynajęcia 22/01/2026

Fałszerz 23/01/2026

Wspinaczka na wieżowiec na żywo 24/01/2026

Zabójcze maszyny 25/01/2026

Rafał Christ 18.01.2026 08:01

