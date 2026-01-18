Mroczne kryminały przejmują Netfliksa. Po tym podwójnym uderzeniu nie pozbieracie się
Nadchodzący tydzień na Netfliksie zapowiada się wyjątkowo mrocznie. Platforma wie, że jej użytkownicy uwielbiają kryminały. Z tego właśnie względu w najbliższych dniach subskrybenci dostaną podwójną ich dawkę. Tak od "Fałszerza" jak i "Porwania: Elizabeth Smart" trudno będzie ich oderwać.
Styczeń 2026 roku jeszcze się nie skończył, a na Netfliksie już zaroiło się od mrocznych produkcji. Co by daleko nie szukać, wystarczy wspomnieć wciąż popularny "O krok za daleko" na podstawie prozy Harlana Cobena i "Zabójczą przyjaźń" z gwiazdorską obsadą. Do tych serialowych thrillerów należy jednak doliczyć jeszcze totalną nowość. Pełnometrażowy "Łup" w miniony piątek zawitał na platformie i też świetnie się wpisał w gusta użytkowników platformy.
Netflix idzie więc za ciosem. Mnoży mroczne produkcje, których w najbliższych dniach będzie na platformie jeszcze więcej. Tym razem chodzi już nie o dreszczowce, ale niemniej trzymające w napięciu kryminały. Tak przynajmniej zapowiadają się nadchodzące nowości. Wśród nich znalazło się miejsce na włoskiego "Fałszerza". Czemu fani gatunku powinni się nim zainteresować?
Netflix - co obejrzeć?
"Fałszerz" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia pewnego artysty, który pragnie, aby jego nazwisko złotymi zgłoskami zapisało się na kartach historii. Jak daleko posunie się, żeby osiągnąć swój cel? Na pewno daleko, skoro porzuca twórcze ambicje i zostaje mistrzem fałszerstw w służbie gangów działających w mrocznym półświatku Rzymu lat 70. Spodziewajcie się samych mocnych wrażeń.
"Fałszerz" zadebiutuje na Netfliksie w sam raz na kolejny weekend - w piątek, 23 stycznia. Idealnie, żeby do tego czasu obejrzeć "Porwanie: Elizabeth Smart". Ten true crime zapowiada się na zbyt niepokojący, żeby dało się po nim spać spokojnie. Opowiada bowiem historię głośnego porwania 14-latki, w wyniku którego zorganizowano jedne z najintensywniejszych i zakrojonych na najszerszą skalę poszukiwań w dziejach USA. Twórcy dokumentu skupiają się na psychologicznym i emocjonalnym piętnie, jakim sprawa odbiła się na samej ofierze i jej najbliższych.
"Porwanie: Elizabeth Smart" trafi na Netfliksa w środę, 21 stycznia, czyli dwa dni przed "Fałszerzem". Spokojnie więc będziemy mogli je obejrzeć do premiery włoskiego kryminału. Tym bardziej że w najbliższych dniach platforma nie szaleje z wypuszczaniem nowości. Będzie ich parę na krzyż. Użytkowników na pewno jednak ucieszą tytuły, które pojawią się na licencji. Wśród nich nie brakuje "Zielonej mili" i "Bękartów wojny".
Tak jest. Od poniedziałku na Netfliksie będzie można obejrzeć jedną z najbardziej uznanych i uwielbianych adaptacji prozy Stephena Kinga. Jej premiera na platformie to idealna okazja, aby przekonać się, czy wciąż wzrusza, jak przy pierwszym seansie. Dlatego właśnie, odpalając "Zieloną milę" warto mieć przy sobie chusteczki.
Nie będziecie ich potrzebować przy szalonym filmie wojennym Quentina Tarantino. To przecież inspirowana "Parszywą dwunastką" krwawa wojenna przygoda, w której Brad Pitt nie tylko lubi wycinać nazistom swastyki na czołach, ale też świetnie mówi po włosku. "Bękarty wojny" zadebiutują na Netfliksie razem z "Zieloną milą". Pomimo nielicznych premier w nadchodzących dniach użytkownicy platformy nie powinni narzekać na nudę.
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google
Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:
- Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
- Te seriale nie wrócą w 2026 roku. Netflix podjął trudną decyzję
- Ciepło będę wspominać tę komedię romantyczną. Rozgrzewająca nowość Netfliksa
- Zła influencerka podbiła Netfliksa. Gdzie są teraz bohaterowie filmu?
- Czarne lustro wraca na Netfliksa. Będzie 8. sezon
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Pokémon Horyzonty: Sezon 3 – Wschodząca nadzieja 06/01/2026
- Monday Night Raw: 2026 06/01/2026
- Jules 06/01/2026
- Przyjęty 06/01/2026
- Good Night, and Good Luck: Live from Broadway 07/01/2026
- Marcello Hernández: American Boy 07/01/2026
- WWE NXT: 2026 07/01/2026
- Uwolnieni: Eksperyment więzienny: Sezon 2 07/01/2026
- Zabójcza przyjaźń 08/01/2026
- Love Is Blind: Niemcy: Sezon 2 08/01/2026
- Ludzie, których spotykamy na wakacjach 09/01/2026
- Samce alfa: Sezon 4 09/01/2026
- Jak wytresować smoka 09/01/2026
- Jak wytresować smoka 2 09/01/2026
- Jak wytresować smoka 3 09/01/2026
- It Ends With Us 09/01/2026
- Rozgrywka 09/01/2026
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Bękarty wojny 19/01/2026
- Zielona mila 19/01/2026
- WWE: To wprost niewiarygodne!: Sezon 2 20/01/2026
- Star Search 20/01/2026
- Porwanie: Elizabeth Smart 21/01/2026
- Cosmic Princess Kaguya! 22/01/2026
- Miłość na lodzie 22/01/2026
- Mama do wynajęcia 22/01/2026
- Fałszerz 23/01/2026
- Wspinaczka na wieżowiec na żywo 24/01/2026
- Zabójcze maszyny 25/01/2026