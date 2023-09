Netflix usunie gwiazdę "Wednesday". W 2. sezonie zabraknie jednego z głównych aktorów

Percy Hynes White, 21-letni aktor, któremu popularność przyniosła jedna z głównych ról w serialu Netfliksa - "Wednesday" - został oskarżony o molestowanie seksualne. Seria zarzutów wobec odtwórcy roli Xaviera napłynęła w styczniu bieżącego roku, a pojawiła się ona w mediach społecznościowych. Jedna z dziewcząt wspomniała, że Percy wraz z grupą przyjaciół organizował imprezy w piwnicy, aby tam zaprosić kobiety, które byłyby później na tyle pijane, by móc z nimi współżyć. Dodała, że aktor wykorzystał jej przyjaciółkę, która miała wówczas 13 lub 14 lat, ponadto okazało się, że autorka wpisu także była rzekomą ofiarą Percy'ego. Wobec 21-letniego aktora pojawiły się również zarzuty o wysyłanie nagich zdjęć wbrew woli dziewcząt, a nawet oskarżenia o gwałt. Już wtedy fani apelowali o to, by Netflix usunął aktora z hitowego serialu Tima Burtona i wygląda na to, że w końcu zostały podjęte kroki, by pożegnać się z Hynesem Whitem na dobre.