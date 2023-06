Michael Keaton dołączy do obsady "Wednesday". Kogo zagra?

Nieoficjalnie mówi się o tym, że Keaton miałby zagrać nowego dyrektora Nevermore. Jeśli te doniesienia potwierdziłyby się, to fani mieliby niemałe powody do radości. W końcu niedawno głośno było o tym, że zarówno Michael Keaton, jak i Jenna Ortega mają wystąpić w 2. części kultowego „Soku z żuka”, do którego realizacji przymierza się sam Tim Burton. Niewykluczone, że druga odsłona "Wednesday" pojawi się podobnie co pierwsza na Netfliksie, czyli w listopadzie 2023 roku.