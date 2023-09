Fani "Piratów z Karaibów" nie chcą nowego filmu: "Nie ma Johnny'ego, nie ma Piratów"

Tymczasem okazało się, że realizacja "Piratów" nabrała tempa - wczoraj media obiegła informacja, że scenariusz do szóstej części serii jest już gotowy, a jego autorem jest Craig Mazin, twórca seriali "Czarnobyl" i "The Last of Us". Nie wiadomo jednak, jaką dokładnie formę miałaby przybrać kontynuacja. Najważniejsze pytanie rodzi się jednak w zupełnie innej sferze, mianowicie: czy jeśli powstanie film, to czy fani zdecydują się go w ogóle obejrzeć?