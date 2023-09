"Piraci z Karaibów 6" powstaną: scenariusz jest gotowy. Wymyślił go człowiek od "The Last of Us"

Co do tego, że pewnego dnia doczekamy się "Piratów z Karaibów 6", chyba nikt nie miał wątpliwości. Za duża to i zbyt wiele zarabiająca seria, by pogrzebać ją bezpowrotnie. W końcu ten inspirowany atrakcją z Disneylandu cykl zarobił na świecie już ponad 4,5 mld dol. Rzecz w tym, że dotychczas słyszeliśmy raczej o rezygnacji z kolejnych konceptów (jak ten z Margot Robbie) - nikt nie zdecydował się potwierdzić któregokolwiek z wielu doniesień na temat przyszłości marki. Aż do teraz.



Craig Mazin, ceniony twórca znakomitych seriali HBO - "The Last of Us" i "Czarnobyla" - oświadczył, że jeszcze przed rozpoczęciem strajku scenarzystów przedstawiciele Disneya zapewnili go, iż zrealizują jego pomysł na odświeżenie pirackiej sagi. Co więcej: scenariusz jest już gotowy!



