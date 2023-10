"Piraci z Karaibów": startuje wielki maraton w telewizji

"Piraci z Karaibów" to jedna z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych serii wszech czasów, która zostawiła swój ślad w historii filmu. To właśnie ona stworzyła jedną z najbardziej kultowych postaci w popkulturze - kapitana Jacka Sparrowa, a czwarta część cyklu, "Piraci z Karaibów: Na nieznanych wodach", na stałe zapisała się także w historii kina, plasując się w pierwszej dziesiątce najdroższych filmów w historii. "Piraci z Karaibów" to zatem seria kultowa, którą z pewnością warto obejrzeć lub choćby odbyć sentymentalną podróż na nieznane wody, wsłuchując się w śpiew szant i morskich opowieści. A niebawem nadarzy się taka okazja.