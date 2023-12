Filmy, seriale i muzyka od Plusa. Dzięki tej promocji otrzymasz Disney+ i TIDAL przez rok w prezencie

Większość z nas korzysta z różnych streamingowych usług – czy to filmowo-serialowych czy muzycznych, opłacając każdą z osobna. Należy jednak pamiętać, że na rynku dostępnych jest sporo opcji hybrydowych, które dają różne bonusy i pozwalają zaoszczędzić.



Warto pochylić się nad bardzo korzystną propozycją Plusa, który pozwala połączyć ze sobą kilka różnych usług. Wybierając abonament już od 39 zł/mies. możemy zyskać dostęp do Disney+ przez rok w prezencie i TIDAL HiFi przez rok za 0 zł, to naprawdę spora oszczędność. Przypomnę, że sam Disney wymaga opłaty w wysokości 37,99 zł/mies. Oznacza to, że w skali roku dzięki Plusowi oszczędzimy ponad 800 zł za oba serwisy streamingowe.



Również ci użytkownicy, którzy bardziej cenią sobie oferty na kartę, mogą uzyskać dostęp do TIDAL. Ci, którzy wybiorą subskrypcję oferty na kartę za 55 zł/mies., zyskają dodatkowo w prezencie dostęp do platformy Disney+. To zdecydowanie jedna z najciekawszych okołoświątecznych propozycji promocyjnych.