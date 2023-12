Najdłuższy serial HBO właśnie został skasowany. A szkoda, bo jest cudowny

„Pohamuj entuzjazm” („Curb Your Enthusiasm”) to jeden z najdłuższych seriali, jakie kiedykolwiek emitowało HBO. Produkcja po wielu przygodach doczekała się 12 sezonów, z których ostatni pojawi się na początku przyszłego roku.



Plotki o tym, że serial powoli dobiega końca krążą już od jakiegoś czasu. Larry’emu Davidowi, czyli współtwórcy serialu i zarazem główny bohaterowi serii, kończył się w tym roku kontrakt z HBO. Z różnych źródeł docierały informacje, że twórca nie ma już ochoty pracować na kolejnymi sezonami. Warto tu zauważyć, iż David pisał scenariusze do znakomitej większości epizodów.