Seriale HBO Max na 2024 i 2025 rok. Masa mocnych zapowiedzi

Na pierwszy ogień idzie "Welcome to Derry", który jest prequelem dwóch pełnometrażowych filmów "To i "To: Rozdział 2", poowstałych w oparciu o książki Stephena Kinga. Akcja serialu rozgrywać się będzie na początku lat 60. XX wieku. Produkcja ma przybliżyć genezę klauna Pennywise’a, ale też skupi się na początku 27-letniej klątwy, która nawiedza Derry, małe miasteczko w stanie Maine. Głównymi bohaterami będzie czwórka przyjaciół, która wyrusza na poszukiwanie kolegi, zaginionego w tajemniczych okolicznościach. Warto dodać, że wydarzenia z serialu mają prowadzić do tego, co znane jest z filmowego hitu "To" W prequelu "To" pojawią się m.in. Taylor Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk i James Remar. Na ten serial fani HBO muszą jeszcze trochę poczekać, bo na platformę trafi dopiero w 2025 roku.