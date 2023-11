Max będzie giga-serwisem. Trafią tam seriale Playera i sport

Na Max trafią też m.in. treści Eurosportu czy seriale Playera (np. "Skazana"). Czy to oznacza stopniowe spychanie serwisu TVN-u na margines? Niekoniecznie - marka ma ponoć zostać na rynku. Być może stanie się zatem częścią Max - rodzajem dostępnego w aplikacji huba, takiego jak choćby National Geographic czy Star w Disney+?



Póki co wiemy na pewno, że WBD gorączkowo poszukuje nowych projektów seriali i filmów fabularnych oraz dokumentalnych, które zrealizują na polskim gruncie. Rzecz jasna dzięki globalnej naturze platformy wszystkie nasze produkcje będą mogły trafiać do katalogów serwisu w innych krajach. - To jest długofalowa inwestycja w polski rynek, polski kontent - zapowiadają.