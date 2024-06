Jeśli jeszcze zastanawiacie się nad wykupieniem subskrypcji w Polsat Box Go, czerwiec to dobry moment, aby w końcu to zrobić. Już w tym miesiącu do serwisu wpadnie sporo filmowych nowości, w tym "Priscilla" Sofii Coppoli oraz "Biała odwaga" Marcina Koszałki, czyli jeden z lepszych polskich filmów historycznych tego roku.