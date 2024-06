Zachwyciła widzów „Rodu smoka”, teraz rządzi w serialu Netfliksa. Sprawdzamy nową adaptację powieści

Jako miłośnik empatycznie i wiarygodnie snutych opowieści coming of age rzadko kiedy odpuszczam nowym filmom i serialom w tym gatunku. Czasem udaje mi się dzięki temu wyłowić prawdziwe perełki (w ostatnich latach choćby „Bottoms”, „Booksmart”, „Żółwie aż do końca”), które są przeznaczone zarówno do młodszych, jak i starszych widzów. Najczęściej jednak, siłą rzeczy, trochę rozbijam się o zbyt młodzieżową formę - sporo uproszczeń, troszkę infantylizmów, postacie i fabuła albo nieco za bardzo przerysowane, albo, co gorsza, mocno archetypiczne. „Geek Girl” staje mniej więcej pośrodku - czuję, że jestem na tego typu opowieść nieco za stary: w tym przypadku najzwyczajniej w świecie nie jestem jej targetem. Są nim za to młodzi dorośli - z naciskiem na „młodzi” - i myślę, że jest to dla nich naprawdę udana serialowa propozycja. Nieszkodliwa, zabawna, momentami poruszająca. Powinni bawić się świetnie - ja momentami też się bawiłem.