Takie rzeczy tylko w Polsat Box. Telewizja za darmo(!) nawet przez rok

Oczywiście, długość dostępu do telewizji za darmo zależy od wybranego przez klienta pakietu. Oferta 12 miesięcy bez opłat dotyczy planu S. Choć to najmniejszy rozmiar abonamentu warto wziąć pod uwagę, że wciąż otrzymujemy darmowy dostęp aż do 57 kanałów na rok. Jeśli jednak zależy wam na jeszcze obszerniejszej ofercie, również nie będziecie musieli wnosić opłat przez cały czas trwania umowy. Polsat Box też o was pomyślał.



Wszystkie większe pakiety - od M (79 kanałów) przez M Sport (85 kanałów) i L (139 kanałów) aż po XL (145 kanałów) możecie teraz mieć przez trzy miesiące bez opłat. To musi wybrzmieć: trzy miesiące darmowej telewizji przy wyborze obszerniejszych ofert Polsat Box. Po tym okresie ich ceny będą mieścić się w granicach między 40 a 100 zł/msc.