Po zmianie władzy "Pytanie na śniadanie" przeszło sporo zmian. Rewolucje w TVP sprawiły, że z popularnej śniadaniówki odeszło wielu prowadzących, w tym Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, którzy byli jednymi z bardziej popularnych twarzy porannego programu. Zanim jednak Cichopek zadebiutowała na antenie telewizyjnej Dwójki, aktorka była związana z Polsatem - w latach 2007-2009 prowadziła 5 edycji programu "Jak oni śpiewają", w 2010 r. pierwszą edycję "Just the Two of Us. Tylko nas dwoje", a między 2006 i 2010 r. - festiwal TOPtrendy. Cichopek pojawiła się także w roli prezenterki na noworocznych koncertach Sylwestrowa Moc Przebojów, a w 2009 r. w teleturnieju randkowym "Gra wstępna".