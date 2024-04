2. sezon polskiego thrillera "Krew" zmierza do Polsat Box Go. Kiedy premiera?

Premierowy odcinek 2. sezonu serialu "Krew" zadebiutuje w serwisie Polsat Box Go (w pakiecie Polsat Box Go Premium) już w ten piątek, 5 kwietnia. Każdy kolejny odcinek będzie pojawiał się co piątek. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji, by zapoznać się z pierwszą odsłoną mrocznej produkcji, cały 1. sezon dostępny jest w pakiecie Polsat Box Go Premium. Możecie obejrzeć go tutaj.