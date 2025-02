Kapitalny serial Amazon Prime Video skasowany. Będziecie tęsknić (my też)

Podobnie jak inne niedawno anulowane komediowe nowości Prime Video, „Lepko” nie zdołało przebić się do szerszej publiczności, mimo solidnych recenzji (80 proc. na Rotten Tomatoes, pozytywne opinie publiczności - sam również chwaliłem produkcję). Zazwyczaj komedie potrzebują więcej czasu niż dramaty, by „zaskoczyć”, co może tłumaczyć, dlaczego serwisy streamingowe coraz mniej chętnie inwestują w półgodzinne formaty. I dlaczego to właśnie one najczęściej kończą żywot po zaledwie jednym sezonie.



Wyprodukowany m.in. przez Blumhouse Television i studio Jamie Lee Curtis serial inspirowany był prawdziwą historią, która w 2012 roku obiegła światowe media - kradzieżą syropu klonowego o wartości ponad 18 mln dol. z rezerw narodowych Quebecu. Był to największy skok w historii Kanady.