Jakie jest prawdziwe Młodzieżowe Słowo Roku 2023? Tak faktycznie pisze się w sieci

Coroczny wybór Młodzieżowego Słowa Roku stał się już tradycją. Czy interesujesz się tematem, czy jest ci on kompletnie obojętny, to i tak się tego dowiesz. Jednak od kilku lat wybrzmiewają głosy, że ranking najpopularniejszych zwrotów wśród młodych ludzi ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Faktycznie pewne wyrażenia pojawiają się w slangu, jednak nie tak często, jak przedstawiają to wyniki plebiscytu organizowanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN. W opozycji postanowił stanąć portal NadWyraz.