"Prawnik z Lincolna" rozwiązuje nową sprawę. Sprawdzamy, czy kontynuacja świetnego serialu Netfliksa robi równie dobrą robotę

Bonduranta widzimy jedynie na billboardach, nie poznajemy go, nie widzimy pogrążonej w żałobie rodziny; jego śmierć to bardziej zagadka do rozwiązania, niż prawdziwa tragedia. W ten sposób fabuła może skupić się na poszukiwaniu winnych, na niepewności i podejrzeniach, które są teraz kluczowe. Bo choć wspomniany denat był zwykłym dupkiem, doszło do morderstwa - i ktoś musi na nie odpowiedzieć. Problem polega na tym, że podejrzaną okazuje się Lisa Trammell, czyli obiekt westchnień głównego bohatera. To właśnie na tym komponencie scenariusza opiera się nowy serial; to z niego wynika większa niż poprzednio stawka.



2. sezon częściej niż dotychczas pozwala bohaterowi skorzystać z etycznie wątpliwych prawniczych taktyk, które Mike realizuje z bezczelnym uśmiechem. To oraz interakcje mężczyzny z Lisą, byłymi żonami i zaangażowanie emocjonalne w nową sprawę to najmocniejsze punkty serii. Widzimy grupę dorosłych z różnymi doświadczeniami i przeżyciami, którzy starają się znaleźć szczęście, zrobić to, co właściwe oraz wspierać się wzajemnie.



Ta zadziwiająco dojrzała opowieść o - nomen omen - dorosłości ma jednak kilka problemów. Jest to na przykład, cóż, właściwie cała reszta postaci dalszego planu, nieciekawych lub do bólu stereotypowych. Momentami tempo gubi rytm, a opowieść zwalnia i odrobinę nuży. Nie jestem też przekonany, czy przerwanie opowieści właśnie tym momencie - dokładnie w połowie sezonu - to dobre rozwiązanie. Myślę, że formuła 7-3 sprawdziłaby się lepiej.



Poza tym "Prawnik" wciąż brzmi i wygląda świetnie - pokazuje nam piękno Los Angeles wraz z całym przekrojem jego zróżnicowanych mieszkańców i okolic. To miasto rzadko kiedy wygląda tak fantastycznie, tym bardziej, że twórcy serialu oddali hołd latynoskiej połowie jego duszy, czego nie ogląda się często. Słowem: jest dobrze, ale z ostatecznym werdyktem musimy się wstrzymać. Premiera kontynuacji już na początku sierpnia.