Adaptacja kultowej polskiej powieści zmierza na Netfliksa. Zakładajcie harcerskie mundurki i ruszajcie po skarb

A co jeszcze obejrzeć w przyszłym tygodniu na Netfliksie? Jeśli z dotychczasowymi premierami jesteście na bieżąco, to prócz harcerskiego mundurka szykujcie też stroje kąpielowe. Na platformę powraca słynne reality show "Too Hot To Handle". To już piąta edycja programu, w którym uczestnicy z każdej strony narażani są na cielesne pokusy, ale żeby wygrać muszą trzymać ręce przy sobie.