Konkurencja wydaje miliardy, a nie może dogonić Netfliksa. Nawet Amazon to przyznaje

Platformy streamingowe szastają pieniędzmi, aby dostarczyć swoim użytkownikom jak najwięcej treści. Od 3 lat Netflix rokrocznie wydaje około 17 mld dolarów na produkcje tak oryginalne, jak i te na licencji, zalewając nas kolejnymi filmami, serialami i programami. Jak pokazują dane z pierwszego kwartału 2023 roku, to właśnie na originale tego serwisu jest na świecie największe zapotrzebowanie. I chociaż konkurencja nie śpi, żadna z pozostałych usług nie może się nawet do niego zbliżyć.



Liczby mówią same za siebie, bo w kwestii inwestowania w treści Netflix wcale rekordzistą nie jest. Ten tytuł należy do Disneya, który według szacunków przedstawionych na IndieWire w 2023 roku na filmy i seriale wyda ok. 30 mld dolarów. Na drugim miejscu jest Warner Bros. Discovery, czyli właściciel HBO Max, mający zainwestować w swoje tytuły ok. 20 mld. W obu przypadkach mówimy jednak o kosztach nie tylko produkcji przeznaczonych i kupowanych do streamingu, ale również kinowych i telewizyjnych.