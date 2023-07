Nieoczekiwanie Netfliksa podbił serial erotyczny. Widzowie się na niego rzucili, ale nie rozpędzajcie się

To jeden z wielu przypadków, kiedy nieznany i niepromowany przez włodarzy serial okazał się nieoczekiwanym hitem. Jak wiemy, erotyki cieszą się w serwisie sporą popularnością, a widzowie niekoniecznie sugerują się pozytywnymi opiniami - w końcu bardzo często listy "TOP" na Netfliksie podbijają naprawdę kiepskie obrazy.



Póki co w sieci próżno szukać wielu profesjonalnych recenzji, ale wygląda na to, że nie mamy do czynienia z produkcją udaną. Średnie ocen widowni w największych serwisach ("IMDb", "Filmweb") wynoszą 4,1, a pierwszym notom od mediów również daleko do zachwytów. My, rzecz jasna, planujemy przekonać się sami - tekstu opiniującego o "Śmiertelnym pożądaniu" możecie spodziewać się już 11 lipca.