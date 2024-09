Jeśli macie wybrać jeden film z TOP 10 Prime Video, niech to będzie ten. Ależ to klepie

Brutalne kino zemsty w wykonaniu Guya Ritchiego z Jasonem Stathamem w roli głównej? Dla mnie brzmi jak coś, co bierze się w ciemno. A potem z radością się do tego wraca, taka to frajda. Tym bardziej boli mnie fakt, że "Jeden gniewny człowiek" to jeden z mniej popularnych i cenionych obrazów w portfolio Ritchiego. Jasne, brytyjski filmowiec z tym swoim charakterystycznym stylem dał nam kilka lepszych produkcji, ale warto pamiętać, że omawiany tytuł to prawdziwy unikat. Ritchie nie sięga tu po najczęściej kojarzone z nim zabiegi, nie mruga okiem - to poważna, gęsta, mięsista rozrywka, która zadowoli wielbicieli thrillerów akcji. Gwarantuję.



W tej produkcji z 2021 r. pewna zajmująca się transportowaniem cennych ładunków firma popada w coraz większe tarapaty. W ciągu ostatnich miesięcy kilka jej konwojów zostało napadniętych i ograbionych, a eskortujących je ochroniarzy wymordowano. W takich okolicznościach do firmy dołącza H, czyli - jakżeby inaczej - kompetentny, milczący twardziel z kwadratową szczęką o niejasnej przeszłości. Jego zadaniem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa konwojów i wyłapanie sprawców dotychczasowych skoków. Wkrótce okaże się jednak, że jego prawdziwym celem jest zemsta - motywacje H są bowiem bardzo osobiste.