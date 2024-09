Użytkownicy Netfliksa zgodnie z oczekiwaniami rzucili się na premierę "Potwórów: Historii Lyle'a i Erika Menendezów". W naszym kraju produkcja zajmuje aktualnie pierwsze miejsce na liście najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie. A przecież krytycy na niego narzekają. Ma on zaledwie 55 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Jeszcze mniej polubili go korzystający z portalu widzowie (51 proc.). Nie wróży to dobrze. Jednakże mimo nieprzychylnych opinii, to w cieniu tego właśnie tytułu przyszło "Królowej łotrów" robić na platformie widowiskową rozpierduchę.



"Królowa łotrów" powstała na podstawie prawdziwej historii Dump Matsumoto - profesjonalnej japońskiej wrestlerki, która sławę zdobyła w latach 80. Na ile serial jest zgodny z faktami? Nie mnie to oceniać, nie jestem ekspertem od japońskiego wrestlingu kobiet. Nie przeszkodziło mi to jednak w czerpaniu przyjemności z seansu. O konflikcie głównej bohaterki z niegdyś swoją najlepszą przyjaciółką twórcy opowiadają bowiem uniwersalnym językiem emocji i, co najważniejsze, przemocy.