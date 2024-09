Trzymajcie się, użytkownicy Amazona! Na Prime Video rozkręciła się niezła rozpierducha

Wiadomo, że na Amazonie trwa obecnie czas "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". 2. sezon najdroższego serialu wszech czasów od swojej premiery nie schodzi z pierwszego miejsca najpopularniejszych tytułów na Prime Video. Jeszcze trochę tam pobędzie, bo finał dostaniemy dopiero za dwa tygodnie. Użytkownicy platformy na nudę jednak narzekać nie mogą. Serwis coraz to dostarcza im nowe treści, żeby mogli umilić sobie okres oczekiwania na kolejne odcinki produkcji.



W tym tygodniu użytkownicy szczególnie upodobali sobie filmy akcji, które niedawno zaitały na platformę. Nabierają na nie apetytu po podróży z Jeremym Clarksonem, Jamesem Mayem i Richardem Hammondem. "One for the Road" to ostatnia odsłona "The Grand Tour" z kultowymi prezenterami. Panowie kończą bowiem przygodę z programem, ale, sądząc po popularności tytułu, żegnają się z widzami w pięknym stylu. Aktualnie w topce Prime Video zajmuje on drugie miejsce za "Władcą Pierścieni: Pierścieniami Władzy".