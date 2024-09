Za dzieciaka nie mogłem się oderwać od tego filmu akcji z Angeliną Jolie. Teraz obejrzycie go za darmo

Dzisiaj, gdy myślimy o adaptacjach gier wideo, to zazwyczaj mamy przed oczami "The Last of Us", "Fallout". Prawda jest taka, że Hollywood dopiero niedawno odkryło jak podchodzić do interaktywnej rozrywki. Wcześniej przenosiło ją na ekran niby chętnie, ale jednak nieumiejętnie. Już przy pierwszej próbie poniosło sromotną porażkę, bo "Super Mario Bros." z 1993 roku nie spodobało się ani widzom ani tym bardziej krytykom.



Pomimo klapy "Super Mario Bros." zapoczątkowało romans Fabryki Snów z grami wideo. Był to jednak związek raczej toksyczny. Hollywood maltretowało kolejne tytuły, narażając się na gniew nie tylko ich fanów, ale każdego, kto daną produkcję obejrzał. Dzisiaj z nostalgiczną łezką w oku możemy śmiać się ze "Street Fightera", ale w czasie jego premiery wszyscy płakali nad jego nielogiczną fabułą. Z pasma kolejnych porażek wyłamało się jedynie "Mortal Kombat". Adaptacja popularnej bijatyki okazała się sukcesem - przynajmniej komercyjnym, recenzje zbierała mieszane.