Prime Video na weekend. To ostatnia szansa, żeby obejrzeć ten świetny kryminał, zanim zniknie z serwisu

Jeśli macie natomiast ochotę na luźną komedię, rzućcie okiem na "Nową w kosmosie". Tegoroczna produkcja śledzi losy Tiffany "Rex" Simpson (Emma Roberts), której marzeniem była podróż w kosmos. Choć do tej pory nie udało jej się go spełnić, teraz nadarza się ku temu okazja - jej przyjaciółka postanawia powiem nieco podkoloryzować jej aplikację, która trafia do ambitnego programu szkoleniowego NASA. Niezłomna determinacja Rex zwraca uwagę dyrektorów programu, ale czy to wystarczy, by dziewczynie udało się przejść wymagające szkolenie i polecieć w kosmos, zanim wszyscy poznają jej tajemnicę?