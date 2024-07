Dla Netfliksa zrobił "najgorszy film wszech czasów". Na Amazona wbija z "najgłupszym filmem wszech czasów"

W lutym użytkownicy Netfliksa rzucili się na "Mea Culpę". To był hit, a jednak przeglądając opinie w mediach społecznościowych, łatwo było dojść do wniosku, że nadaje się jedynie do hatewatchingu. Widzowie wytykali produkcji fabularne dziury i brak jakiejkolwiek logiki. Na X (dawny Twitter) nazywali nawet tytuł "najgorszym filmem wszech czasów". Słowem: wylali na niego wiadro pomyj. Niezrażony negatywnym odbiorem reżyser Tyler Perry powraca teraz z "Bez orzekania o winie", które właśnie wylądowało na Amazon Prime Video. I dostaliśmy powtórkę z wątpliwej rozrywki.



"Bez orzekania o winie" to thriller o młodej pracowniczce banku, która postanawia ratować swoje małżeństwo za wszelką cenę. Odkrywa jednak kolejne występki Dallasa, przekreślające jej szansę na szczęśliwe życie u boku bratniej duszy. Czy ktoś sabotował ich związek? Użytkownicy Amazon Prime Video bardzo chcieli poznać odpowiedź na to pytanie. A kiedy już to zrobili, pożałowali.