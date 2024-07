Amazon szuka nowego "Reachera"? Ten serial może się nim okazać

Amazon Prime Video nieraz już przekonał się o opłacalności adaptacji popularnych serii. Najpierw stało się to za sprawą "Jacka Ryana" na podstawie prozy Toma Clancy'ego, ale to dopiero późniejszy "Reacher" oparty na powieściach Lee Childa rozbił bank. Na jego punkcie oszalał cały świat, który teraz wstrzymuje oddech w oczekiwaniu na 3. sezon produkcji. Nic więc dziwnego, że serwis postanowił pójść za ciosem. Właśnie ujawnił datę premiery i wypuścił teaser długo wyczekiwanego tytułu z bohaterem, którego czytelnicy dobrze już zdążyli poznać i pokochać.



Literacka seria przygód Alexa Crossa trwa od 1993 roku, kiedy to na rynku wydawniczym pojawiła się pierwsza książka z jego udziałem, wydana u nas jako "W sieci pająka". Od tamtej pory ten detektyw i psycholog sądowy w kolejnych powieściach powracał już ponad 30 razy. Czym tak przemawia do wyobraźni milionów czytelników na całym świecie? Jak nikt inny potrafi zgłębiać się w psychikę przestępców i ich ofiar, aby zidentyfikować i schwytać mordercę.