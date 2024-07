Na VOD wleciał najzabawniejszy i najbardziej krwawy horror tego roku

"Abigail" hitem niestety nie była. Na ekrany kin weszła w kwietniu. Krytycy się nią co prawda zachwycili, bo na Rotten Tomatoes zebrała 82 proc. pozytywnych recenzji. Widzowie ją jednak zlali, przez co przy budżecie rzędu 28 mln dol. zarobiła na całym świecie tylko 42 mln. Pod względem box offisu nie jest to najlepszy rok, ale ten film i tak zasłużył na więcej. W końcu mamy do czynienia z ostrą jazdą bez trzymanki, która wbija w fotel wybuchową akcją. Produkcja nastawia się na atrakcje, nieraz potrafiąc nieźle zaskoczyć. Głównie przez to, że dział marketingu schrzanił swoją robotę.



Materiały promocyjne "Abigail" zdradzają największy twist filmu. Siadając do seansu, dobrze już wiemy, że młoda baletnica to w rzeczywistości wampirzyca. Stojący za kamerą Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett długo to jednak ukrywają. Produkcja rozpoczyna się jak heist movie. Grupa przestępców włamuje się do bogatego domu, aby porwać przebywającą tam dziewczynkę. To ta łatwiejsza część zadania. Zaraz po niej muszą dziecko pilnować przez całą noc. Zaczynają jednak po kolei ginąć. Bohaterowie dopiero odkrywają więc prawdziwą tożsamość swojej ofiary. Jak się orientują, to oni utknęli z nią w jednym budynku, a nie odwrotnie.