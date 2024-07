Mówią o nim: najstraszniejszy horror roku. Film właśnie wleciał na Amazon Prime Video

"Mów do mnie" to historia grupy przyjaciół, którzy weszli w posiadanie tajemniczego artefaktu. Każdy, kto uściśnie zabalsamowaną dłoń i wypowie tytułowe słowa, łączy się z zaświatami, oddając swe ciało we władanie demona. Kontakt musi być ograniczony czasowo do 90 sekund, bo inaczej złowrogie moce przejmują danego osobnika. Jak to w podobnych horrorach już bywa, problemy zaczynają się, gdy jedna z osób łamie tę żelazną zasadę.



Za produkcję odpowiadają bliźniacy - Danny i Michael Philippou. Horror, który właśnie pojawił się na Amazon Prime Video, jest ich pełnometrażowym debiutem. Wcześniej najlepiej byli znani ze swojego kanału w serwisie YouTube. Założyli go w 2013 roku i aktualnie cieszą się milionami subskrybentów. W międzyczasie bracia plątali się również po planach filmowych, gdzie nawiązali znajomości. To właśnie dzięki nim pomysłem na "Mów do mnie" udało się zainteresować prestiżowe studio A24.