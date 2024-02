Netflix nie oszczędza na twórcach "Gry o tron". Dostali większy budżet niż na finałowy sezon serialu HBO

Trwająca od 2011 do 2019 r. "Gra o tron" nigdy tanim serialem nie była. Jej budżet początkowo wynosił 6 mln dol. za odcinek. Z każdym kolejnym sezonem popularność tytułu jednak rosła, więc HBO wydawało na niego coraz więcej kasy. Na koszta finałowego sezonu produkcji złożyły się epizody po 15 mln dol. każdy. Jak dobrze pamiętamy, pieniądze te nie miały przełożenia na miłość fanów, którym twórcy dali mnóstwo powodów do narzekań.



Pomimo niechęci widzów do finałowego sezonu "Gry o tron", HBO wciąż eksploruje świat George'a R.R. Martina. Już jednak bez twórców serialu, bo D.B. Weiss i David Benioff postanowili zrezygnować z dalszej współpracy ze stacją. Teraz próbują szczęścia z Netfliksem, a ich pierwsza produkcja dla platformy ma ujrzeć światło dzienne w przyszłym miesiącu.



